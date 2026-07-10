Distrito mineiro registra menor temperatura do Brasil nesta sexta (10/7)

O distrito de Monte Verde, que pertence a Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Brasil na manhã desta sexta-feira (10/7): 4ºC, às 10h, com sensação térmica de 4,4ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município de Maria da Fé, também no Sul do estado, apresentou a segunda menor temperatura do país, com 4,5ºC, empatada com Campos do Jordão (SP).

Já Belo Horizonte computou mínima de 15,18ºC, com sensação térmica de 16ºC.

O Inmet relatou que as regiões mineiras Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Campo dos Vertentes estão com alerta amarelo em decorrência da baixa umidade relativa do ar.

A instituição recomenda que, em climas secos, a população beba bastante líquido e evite desgastes físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata