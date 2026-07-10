Assine
overlay
Início Gerais
SUL DE MINAS

Distrito mineiro registra menor temperatura do Brasil nesta sexta (10/7)

A segunda menor temperatura foi registrada por uma cidade mineira e um município paulista

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
10/07/2026 11:41 - atualizado em 10/07/2026 11:43

compartilhe

SIGA
×
Frio em BH? Confira previsão completa pra esta quinta-feira (9/7)
O Inmet recomenda que, em climas secos, a população beba bastante líquido e evite desgastes físicos nas horas mais secas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O distrito de Monte Verde, que pertence a Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Brasil na manhã desta sexta-feira (10/7): 4ºC, às 10h, com sensação térmica de 4,4ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O município de Maria da Fé, também no Sul do estado, apresentou a segunda menor temperatura do país, com 4,5ºC, empatada com Campos do Jordão (SP).

Já Belo Horizonte computou mínima de 15,18ºC, com sensação térmica de 16ºC. 

O Inmet relatou que as regiões mineiras Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Campo dos Vertentes estão com alerta amarelo em decorrência da baixa umidade relativa do ar. 

A instituição recomenda que, em climas secos, a população beba bastante líquido e evite desgastes físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

inmet monte-verde sul-de-minas temperatura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay