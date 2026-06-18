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Queda acentuada de temperatura faz Defesa Civil de Minas emitir alerta

Avanço de uma massa de ar frio provocará declínio significativo nas temperaturas mínimas em todas as regiões de Minas Gerais

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Repórter
18/06/2026 21:28 - atualizado em 18/06/2026 21:28

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Frio continua em Belo Horizonte nesta segunda-feira (8/6), que registrou uma das manhãs mais frias de 2026
Frio continua em Belo Horizonte e em outros municípios mineiros crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu um alerta à população devido à previsão de baixas temperaturas em Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6). De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), o avanço de uma massa de ar frio provocará declínio significativo nas temperaturas mínimas em todas as regiões do estado entre a madrugada e as primeiras horas do dia.

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Em alguns municípios, localizados em áreas serranas, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de 5°C, classificação considerada como frio extremo. Outras regiões podem apresentar frio intenso com mínimas entre 5°C e 10°C, porém a maior parte do estado terá temperaturas entre 10°C e 15°C. Haverá também registros de frio leve com mínimas entre 15°C e 20°C.

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Diante dessas previsões, a Defesa Civil orienta que a população adote medidas para se proteger das baixas temperaturas, entre as quais:

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  • Acompanhe as previsões do tempo por meio dos canais oficiais
  • Vista roupas quentes em camadas, protegendo bem mãos, pés, cabeça e o pescoço
  • Beba água com frequência ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação
  • Mantenha os ambientes ventilados, mesmo com janelas parcialmente abertas, para reduzir o risco de doenças respiratórias
  • Use hidratantes corporais e protetor labial para prevenir o ressecamento da pele e dos lábios
  • Redobre os cuidados com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais de estimação, pois são mais vulneráveis

Pessoas com problemas respiratórios devem procurar orientação médica em caso de agravamento dos sintomas. A vacinação é uma medida importante para evitar doenças desse tipo. 

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