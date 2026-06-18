Queda acentuada de temperatura faz Defesa Civil de Minas emitir alerta

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu um alerta à população devido à previsão de baixas temperaturas em Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6). De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), o avanço de uma massa de ar frio provocará declínio significativo nas temperaturas mínimas em todas as regiões do estado entre a madrugada e as primeiras horas do dia.

Em alguns municípios, localizados em áreas serranas, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de 5°C, classificação considerada como frio extremo. Outras regiões podem apresentar frio intenso com mínimas entre 5°C e 10°C, porém a maior parte do estado terá temperaturas entre 10°C e 15°C. Haverá também registros de frio leve com mínimas entre 15°C e 20°C.

Diante dessas previsões, a Defesa Civil orienta que a população adote medidas para se proteger das baixas temperaturas, entre as quais:

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Vista roupas quentes em camadas, protegendo bem mãos, pés, cabeça e o pescoço

Beba água com frequência ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação

Mantenha os ambientes ventilados, mesmo com janelas parcialmente abertas, para reduzir o risco de doenças respiratórias

Use hidratantes corporais e protetor labial para prevenir o ressecamento da pele e dos lábios

Redobre os cuidados com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais de estimação, pois são mais vulneráveis

Pessoas com problemas respiratórios devem procurar orientação médica em caso de agravamento dos sintomas. A vacinação é uma medida importante para evitar doenças desse tipo.