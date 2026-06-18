Multivacinação: Dia D ocorrerá neste sábado em BH e em outras 813 cidades

Minas Gerais realiza neste sábado (20/6) o Dia D de Multivacinação, uma grande mobilização para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ao longo do dia, unidades de saúde, vacimóveis e pontos estratégicos de vacinação estarão disponíveis em diversas regiões do estado, para permitir o acesso da população aos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A ação é coordenada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em parceria com os municípios. De acordo com o órgão, até o momento, 814 dos 853 municípios, entre os quais Belo Horizonte, aderiram à campanha. O Dia D integra a Campanha de Multivacinação 2026, que foi iniciada em 1º de junho e seguirá até 30 de junho.

Durante o Dia D, pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes às unidades participantes com documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, preferencialmente, a caderneta de vacinação. Os profissionais de saúde irão avaliar a situação vacinal de cada pessoa e indicar as doses necessárias para completar ou atualizar o esquema vacinal.

Será necessário levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço residencial para o devido registro. A imunização é importante para toda a população, mas em especial para os públicos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes.

Dia D em Belo Horizonte

Na capital mineira, todos os 154 centros de saúde municipais, além do Centro de Atenção à Saúde do Viajante, permanecerão abertos no sábado, das 8h às 17h. Uma das vacinas oferecidas será contra a gripe: a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alerta para a importância da vacinação contra essa doença diante de um cenário de baixas temperaturas previsto para os próximos dias, o que tende a aumentar o número de atendimentos na rede pública de saúde.

Somente neste ano, os centros de saúde e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital já realizaram mais de 279 mil atendimentos ligados à doença. Até 9 de maio, também foram registrados 6.220 pedidos de internação, sendo 2.791 de pessoas com 60 anos ou mais e 1.599 de crianças menores de 4 anos.

Ainda segundo a PBH, a cobertura vacinal está abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Até o momento, foram imunizados 58,3% dos idosos, 44,7% das gestantes e 43,7% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

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Os dados mais recentes também acendem um alerta para a gravidade do problema: Belo Horizonte registrou 180 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), dos quais 147 ocorreram entre idosos e quatro em crianças menores de 4 anos, incluindo três bebês com menos de 1 ano.