Unidade móvel para dependentes químicos é inaugurada no Centro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte recebeu a nova sede do Centro Estadual de Referência em Álcool e outras Drogas (Cread). Trata-se de uma unidade com foco no atendimento de dependentes químicos. A iniciativa ainda contará com uma base móvel que percorrerá aglomerados e cidades do interior do estado,

O espaço, que começou a funcionar nessa quarta-feira (17/6), oferecendo orientação e encaminhamento de quem busca apoio para abandonar o consumo de psicoativos e transformar a vida de um familiar ou a própria. A sede fica localizada na Rua Espírito Santo, nº 466, no Hipercentro da capital mineira.

Além da inauguração, também foi realizada a abertura das atividades da unidade móvel do Cread, que levará aos cidadãos que residem no interior do estado os serviços especializados já oferecidos em BH.

O Cread Móvel irá circular por áreas em situação de vulnerabilidade de todo o estado, começando pelos aglomerados de BH, que estão incluídos nos alvos de atuação da Operação Cerco Fechado, e seguindo para os municípios do interior.

A primeira parada será no próximo domingo, 21 de junho, entre 9h e 13h, na Escola Estadual Silviano Brandão, na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de BH.

Além do veículo que começou a circular ainda nessa quarta, no segundo semestre de 2026 uma segunda unidade móvel do Cread entrará em funcionamento para garantir uma expansão mais célere dos atendimentos por todo o estado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) não informou mais detalhes da expansão.

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Centro Estadual de Referência em Álcool e outras Drogas (Cread)

Rua Espírito Santo, nº 466, Centro – Belo Horizonte