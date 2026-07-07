Temperatura atinge um dos níveis mais altos já registrados

A temperatura média global próxima à superfície em 2025 ficou 1,43 ºC acima dos níveis pré-industriais (1850-1900) e 1,08 ºC superior à média de 1961-1990. Os dados constam no relatório “State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2025” — Estado do Clima na América Latina e no Caribe 2025, em português — publicado pela World Meteorological Organization (WMO), conforme a página 6.

No mesmo trecho, o documento indica que 2025 registrou a segunda ou terceira maior temperatura média global desde 1850, a partir da consolidação de nove bases de dados utilizadas pela OMM no monitoramento climático.

O levantamento reforça a persistência do aquecimento nas últimas décadas e amplia o sinal de alerta para a América Latina e o Caribe. Fenômenos extremos, como ondas de calor, estiagens prolongadas e precipitações intensas, tornam-se mais recorrentes e impactam diretamente a economia, a segurança alimentar e a disponibilidade hídrica.

Para o fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian Da Costa, o cenário exige respostas coordenadas entre diferentes setores. Ele destaca, ainda, o papel estratégico das empresas na construção de soluções, sobretudo por meio do fortalecimento de práticas sustentáveis.

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“A agenda climática deixou de ser uma pauta de longo prazo para se tornar uma exigência imediata de gestão e governança. Organizações que compreendem esse cenário e integram sustentabilidade às suas estratégias não apenas reduzem riscos, mas também ampliam sua capacidade de gerar valor em um ambiente cada vez mais desafiador”, conclui.