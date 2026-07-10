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alteração no trânsito

Obra emergencial da Copasa interdita avenida no Barreiro; veja desvios

Trecho da linto Meireles está interditado nesta sexta (10/7), no sentido Centro/Bairro; previsão é que trabalhos terminem somente na noite de hoje

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
10/07/2026 13:25

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Vazamento da Copasa abre cratera e atrapalha trânsito em BH
Obra da Copasa é para conter vazamento de adutora da empresa e está prevista para ser concluída na noite desta sexta (10/7) crédito: Leandro Couri/EM

Uma obra emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) interdita a Avenida Olinto Meireles, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (10/7). A manutenção começou a ser feita às 8h e está prevista para ser concluída no decorrer da noite. A realização ocorre no sentido Centro/Bairro, entre as ruas Costa Belém e Antônio Ferreira Maia. 

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Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) monitoram a circulação na região e orientam motoristas para garantir a segurança no decorrer da operação. 

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A interdição do trecho é necessária para que a Copasa execute o reparo de um vazamento de uma das adutoras da companhia, localizada na Avenida Olinto Meireles, na altura da Rua São Domingos. 

No decorrer das obras, os motoristas que seguem sentido ao Centro/ Bairro, devem utilizar os seguintes desvios: 

  • Avenida Olinto Meireles, conversão à direita na Rua Costa Belém, à esquerda na Rua Pinheiro Chagas, à esquerda na Rua Antônio Ferreira Maia e, em seguida, à direita para retornar à Avenida Olinto Meireles. 

 

Representação visual do desvio
Representação visual do desvio PBH / Divulgação

As linhas municipais de transporte público 30, 208, 318, 325, 327, 328, 332, 3055, 3150, 3350, 5350, 6350, S32 e S33 vão usar o mesmo desvio implantado para o trânsito. 

Em razão da interdição, o ponto de embarque e desembarque localizado na Avenida Olinto Meireles, nº 1.150 será temporariamente desativado. Os usuários podem utilizar os pontos existentes ao longo do desvio.

Cartazes informativos estão fixados no ponto desativado para orientar os usuários sobre a alteração temporária no itinerário.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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