Copasa encontra manchas de óleo no Rio das Velhas, em Sabará
Há indícios de que outro imóvel esteja descartando ilegalmente óleo na rede de esgoto
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A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que localizou manchas de óleo no Rio das Velhas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9/7).
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“A substância era descartada por um imóvel de forma irregular na rede de esgotamento sanitário”, informou.
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Ainda de acordo com a Copasa, há indícios de que outro imóvel esteja descartando ilegalmente óleo na rede de esgoto. Outros detalhes não foram informados.
“As equipes permanecem em campo realizando vistorias para identificar a origem e adotar as providências necessárias”, disse.
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A ação teve apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Polícia Militar de Meio Ambiente também atuou na ocorrência.