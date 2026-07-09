Copasa encontra manchas de óleo no Rio das Velhas, em Sabará

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que localizou manchas de óleo no Rio das Velhas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9/7).

“A substância era descartada por um imóvel de forma irregular na rede de esgotamento sanitário”, informou.

Ainda de acordo com a Copasa, há indícios de que outro imóvel esteja descartando ilegalmente óleo na rede de esgoto. Outros detalhes não foram informados.

“As equipes permanecem em campo realizando vistorias para identificar a origem e adotar as providências necessárias”, disse.

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A ação teve apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Polícia Militar de Meio Ambiente também atuou na ocorrência.