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Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Jardim Alvorada, em BH

As chamas foram vistas e registradas por moradores do Bairro Castelo. Conforme a imagem, uma extensa linha de fogo se formou na região

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Repórter
09/07/2026 22:39

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Incêndio no Bairro Jardim Alvorada pôde ser visto do Bairro Castelo
Incêndio no Bairro Jardim Alvorada pôde ser visto do Bairro Castelo crédito: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, na noite desta quinta-feira (9/7), no Bairro Jardim Alvorada , na região Noroeste de Belo Horizonte.

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As chamas foram vistas e registradas por moradores do Bairro Castelo. Conforme a imagem, uma extensa linha de fogo se formou no local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelas chamas é um lote vago.

A última atualização da situação no local ocorreu às 20h20, quando os bombeiros informaram que militares da corporação ainda tentavam debelar as chamas.

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As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

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