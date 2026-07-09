Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Jardim Alvorada, em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, na noite desta quinta-feira (9/7), no Bairro Jardim Alvorada , na região Noroeste de Belo Horizonte.

As chamas foram vistas e registradas por moradores do Bairro Castelo. Conforme a imagem, uma extensa linha de fogo se formou no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelas chamas é um lote vago.

A última atualização da situação no local ocorreu às 20h20, quando os bombeiros informaram que militares da corporação ainda tentavam debelar as chamas.

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As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.