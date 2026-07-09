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Cidades mineiras estão sob alerta de geada até sexta-feira (10/7)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco leve de perda de plantações nas regiões da Zona da Mata e do Sul de Minas

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09/07/2026 18:43 - atualizado em 09/07/2026 18:46

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Geada na área da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em Maria da Fé, no Sul do estado
Geada pode atingir cidades de Minas Gerais crédito: Pedro Moura/Epamig

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geada para 77 municípios mineiros. De acordo com o órgão, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático, que deve fazer com que a temperatura mínima fique em torno dos 3°C entre meia-noite e 9h desta sexta-feira (10/7).

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De acordo com o Inmet, a geada também pode atingir quatro municípios no Rio de Janeiro e 24 em São Paulo. Em Minas Gerais, as cidades envolvidas no alerta estão localizadas nas regiões da Zona da Mata e do Sul do estado. Confira abaixo quais são elas.

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