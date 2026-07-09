Cidade mineira investiga duas mortes por febre maculosa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Secretária de Saúde de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, investiga a morte de duas pessoas por febre maculosa no inicio de julho. O órgão espera os resultados da Fundação Ezequiel Dias (Funed) para confirmar os casos. A primeira morte, um homem de 61 anos, ocorreu em 4 de julho, enquanto a segunda foi no dia 6.

Em vídeo, o secretário de Saúde, Juliano Estanislau, informou que existem outras doenças que apresentam sintomas semelhantes. Isso impede, por enquanto, a confirmação da enfermidade e pede paciência à população.

“Temos doenças que se enquadram nos mesmos sintomas que a maculosa: a febre amarela, a dengue hemorrágica e a leptospirose”, diz. “Aguardamos o laudo da Funed para confirmar os casos”, apontou Estanislau.

A Secretaria confirma que os dois homens que morreram são de Manhuaçu e que ambos trabalhavam na extração de areia para construção civil na beira de um rio do município de Santana do Manhuaçu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), neste ano foram confirmados 20 casos e registrados quatro óbitos por febre maculosa. Não foi relatado nenhum caso da doença em Belo Horizonte. O órgão apontou que segue monitorando a situação epidemiológica em todo o estado.

Febre maculosa

A febre maculosa ocorre em todo o território, principalmente nas regiões Central, Vale do Aço e Leste. O registro de casos pode ocorrer durante todo o ano, porém, a sazonalidade da doença, com maior número de notificações, é mais comum nos períodos de seca, especialmente entre abril e outubro.



De acordo com dados da SES-MG, as faixas etárias mais acometidas pela doença estão entre 41 e 60 anos, a maioria do sexo masculino. A média letalidade do estado é de aproximadamente 30%. O órgão aponta que as notificações de febre maculosa passam por monitoramento semanal contínuo e, até o momento, o registro de novos casos permanece dentro do esperado para o período.



A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato-estrela, que transporta no corpo humano uma bactéria do gênero Rickettsia. A doença é de difícil diagnóstico, em decorrência dos sintomas que se confundem com outras doenças, como leptospirose, zika, dengue e meningite.

No início, o indivíduo pode apresentar febre alta, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, desânimo e pequenas manchas avermelhadas. Na fase grave da doença, o paciente pode apresentar náuseas e vômitos; diarreia e dor abdominal; dor muscular constante; inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e nas solas dos pés.

Em alguns casos pode haver paralisias nas pernas e nos pulmões, o que aumenta as chances de paradas respiratórias. O quadro da doença pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia, após o início dos sintomas. Esses fatores dependem do tempo de diagnóstico e início do tratamento.

Prevenção

A SES-MG ressalta que a principal forma de prevenir a febre maculosa é evitar o contato com o carrapato-estrela, comum nos períodos de seca. Ao frequentar áreas propícias à presença de carrapatos, tais como: áreas onde há presença de animais como cavalos, capivaras e cães, beira ou orla de lagoas, parques ou reservas ecológicas, é importante ficar atento e adotar alguns cuidados como:

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Usar repelentes à base de Icaridina, eficazes na prevenção de picadas por carrapatos;

Vestir roupas de cor clara, vestimentas longas e calçados fechados (preferencialmente com meias brancas e de cano longo);

Utilizar equipamentos de proteção individual, como macacões de manga comprida, nas atividades ocupacionais em ambientes propícios para a presença de carrapatos;

Examinar o corpo periodicamente para identificar a presença de carrapatos. Quanto mais rápido forem retirados, menor será a chance de infecção;

Ao encontrar carrapatos grudados à pele, removê-los com cuidado, preferencialmente com o auxílio de pinças e evite o esmagamento do animal com as unhas;

Manter pastos, lotes e áreas públicas limpas para evitar a proliferação de carrapatos;

Utilizar carrapaticidas periodicamente em cães, cavalos e bois, conforme orientação veterinária.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice