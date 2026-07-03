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Conheça a nova ferramenta para consulta do cartão de vacina da população

"Vacina em Dia", da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, reúne o histórico e o calendário vacinal dos cidadãos

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Repórter
03/07/2026 18:10

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"Vacina em Dia" reúne a caderneta digital de vacinação e facilita o acesso da população às informações sobre imunização.
"Vacina em Dia" reúne a caderneta digital de vacinação e facilita o acesso da população às informações sobre imunização crédito: Divulgação/PBH

A população de Minas Gerais ganhou uma nova ferramenta para consultar se suas vacinas estão em dia. O governo estadual anuncia nesta sexta-feira (3/7) a criação de ferramenta para a consulta do quadro vacinal. A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é facilitar o acesso dos mineiros ao cartão de vacinação.

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A criação do “Vacina em Dia”, funcionalidade digital integrada à Rede Mineira de Dados em Saúde (RMDS), busca permitir o acesso ao cartão vacinal digital, com registros das doses anteriormente aplicadas e orientações aos cidadãos de cada faixa etária.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, a ferramenta tem como principal objetivo facilitar o acesso à vacinação e aproximar a população dos serviços de saúde.

Acesso e funcionalidade

A consulta das informações pode ser feita por meio do MG App ou do portal Cidadão MG, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). No aplicativo, o cidadão deve informar o CPF cadastrado e seguir o caminho: Saúde e Assistência Social > Saúde > Consultar minhas vacinas. Nesse canal, será possível acessar as abas: Caderneta, Calendário, Pendências, Avisos e Perfil.

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A SES-MG também oferece acesso pelo WhatsApp, no número (31) 3916-0451. Pelo canal “Fala com o Zé”, o usuário recebe uma mensagem automática com o passo a passo, envia uma foto do cartão de vacinação e informa os dados pessoais básicos. 

Com base nessas informações, profissionais de saúde avaliam o histórico vacinal do cidadão e respondem, orientando a procura por uma unidade de saúde, caso haja alguma pendência. A consulta por CPF procura agilizar o atendimento das equipes de saúde, contribuindo para manter o calendário de vacinação da população atualizado.

A reportagem testou tanto o aplicativo quanto o site para obter as informações sobre a vacinação. O uso é intuitivo e de rápido acesso, com algumas simples etapas.

Projeção tecnológica

De acordo com o assessor chefe de Tecnologia e Informação da SES-MG, Rafael Matos Paiva, a ideia é que, futuramente, a ferramenta seja integrada ao "Onde Tem Vacina", permitindo indicar também os locais com disponibilidade de imunizantes.

Aumento de doenças no Estado

Em um contexto de proliferação do discurso negacionista em relação à importância das vacinas, a nova ferramenta criada possibilita a aproximação da população quanto ao processo de imunização. Em geral, há um crescimento de doenças respiratórias no inverno.

A última edição do Boletim InfoGripe, divulgado na quinta-feira (25/6) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta que 24 das 27 unidades federativas do Brasil estão em nível de alerta para o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma delas é Minas Gerais. Recomenda-se que os cidadãos acessem sua situação vacinal para consultar seu processo de imunização, por exemplo, em relação à gripe.

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Na sexta-feira (26), em São Paulo, foram relatadas três crianças menores de dois anos com a infecção por sarampo na zona norte da cidade. O Ministério da Saúde reforçou a importância da aplicação da vacina, e que a dose não substitui as já previstas no Calendário Nacional de Vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), e agora, para o povo mineiro, no "Vacina em Dia".

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