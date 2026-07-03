Sabrina Sato reforça campanha nacional de conscientização sobre TDAH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Diagnosticada com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), a apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, já falou publicamente sobre os desafios e o estigma relacionados à condição. Agora, como embaixadora da campanha "TDAH Levado a Sério", da Apsen, ela volta a compartilhar sua experiência pessoal para ampliar o conhecimento da população sobre o transtorno e contribuir para reduzir os preconceitos ainda associados ao diagnóstico.

Criada para promover uma compreensão mais ampla sobre o TDAH e seus impactos na vida de crianças, adolescentes e adultos, a campanha reúne informação científica, educação e diálogo com a sociedade. O movimento busca fortalecer as discussões sobre saúde mental e combater estigmas em diferentes espaços, como escolas, famílias e ambientes de trabalho.

"Receber o diagnóstico me ajudou a compreender muitas situações que vivi ao longo da vida. Quanto mais falamos sobre o TDAH de forma aberta e responsável, mais ajudamos a reduzir preconceitos e a incentivar pessoas a buscar informação e apoio. Fico muito feliz em participar de uma campanha que contribui para expandir essa conversa", afirma Sabrina Sato.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5), da American Psychiatric Association, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por três grupos principais de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade, em intensidade considerada incompatível com a idade. Os sinais costumam surgir ainda na infância, mas podem persistir ao longo de toda a vida.

A prevalência mundial estimada de TDAH entre crianças e adolescentes varia de 3% a 8%, dependendo dos critérios diagnósticos utilizados. Embora o transtorno seja frequentemente identificado na infância, o diagnóstico também pode ocorrer na vida adulta. Nesse grupo, a prevalência estimada é de 2,5% a 3%.

No Brasil, a ocorrência da condição é semelhante à observada em outros países. Segundo o Ministério da Saúde, apresentam sintomas de TDAH 7,6% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, 5,2% dos adultos entre 18 e 44 anos e 6,1% das pessoas com mais de 44 anos.

Ao longo de duas décadas, o número de diagnósticos também aumentou. A prevalência passou de 6,1%, entre 1997 e 1998, para 10,2%, entre 2015 e 2016, segundo o estudo "Tendências de Vinte Anos no Transtorno Diagnosticado de Déficit de Atenção/Hiperatividade Entre Crianças e Adolescentes dos EUA, 1997-2016", publicado na JAMA Network Open.

Apesar de o TDAH ter se tornado mais conhecido nos últimos anos, o diagnóstico ainda exige uma avaliação clínica criteriosa. Isso porque seus principais sintomas podem ser confundidos com outras condições ou mesmo com características naturais do desenvolvimento. Por isso, a identificação do transtorno deve ser feita por profissionais capacitados e experientes, seguindo critérios clínicos estabelecidos. Tanto o diagnóstico incorreto quanto, principalmente, a falta de diagnóstico podem trazer consequências importantes para a vida do paciente.

Com a participação de Sabrina Sato, a campanha pretende ampliar o alcance das informações sobre o transtorno, fortalecendo o diálogo sobre os desafios enfrentados por pessoas com TDAH e reforçando a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado.

"Ter a Sabrina como embaixadora do 'TDAH Levado a Sério' representa um passo importante para a campanha. Sua trajetória e sua disposição em falar abertamente sobre o transtorno ajudam a ampliar a visibilidade do tema e a promover uma conversa mais informada e acolhedora. Queremos contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso a informações confiáveis, reconheçam os sinais do TDAH e busquem orientação adequada quando necessário", afirma Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen.

Criada em 2024, a campanha "TDAH Levado a Sério" reúne iniciativas voltadas à educação e à conscientização sobre o transtorno. Entre elas está o projeto TDAH Levado a Sério na Escola, que já alcançou mais de mil educadores de 220 escolas públicas e particulares em diferentes regiões do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Pouso Alegre.

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A iniciativa reúne especialistas das áreas de psiquiatria, psicologia e educação para discutir os impactos do TDAH no desempenho escolar, nas relações sociais e no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. O projeto também oferece orientações para famílias e equipes pedagógicas, fortalecendo o papel da escola como espaço de acolhimento, identificação e apoio aos estudantes.