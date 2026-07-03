Boom das pizzarias: Brasil ganha uma nova a cada duas horas em 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Brasil ganhou 1.990 novas pizzarias entre janeiro e maio de 2026, um crescimento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ritmo representa a abertura de uma nova pizzaria a cada duas horas no país.

Os dados são do levantamento "Panorama de Mercado 2026", realizado pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). Em média, foram inauguradas 398 pizzarias por mês ou cerca de 13 novas unidades por dia.

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O desempenho dá sequência ao cenário de 2025, quando o Brasil ultrapassou a marca de 40 mil estabelecimentos do tipo em operação. Naquele ano, o país encerrou com 40.332 pizzarias ativas, uma alta de 10,29% em relação a 2024.

Segundo Gustavo Cardamoni, presidente da Apubra, os números mostram que o mercado continua em expansão, mantém um ritmo consistente de abertura de novos negócios e demonstra que ainda existe espaço para empreender no setor", afirma.

Embora janeiro e fevereiro tenham registrado um volume de inaugurações ligeiramente inferior ao de 2025, o mercado ganhou força a partir de março, quando o setor abriu 461 novas pizzarias. O ritmo se manteve em abril, com 412 unidades, e em maio, com 369.

São Paulo lidera, mas expansão alcança todo o país

São Paulo continua sendo o principal polo de abertura de pizzarias, concentrando 28% das inaugurações registradas nos primeiros cinco meses de 2026. Na sequência, aparecem Minas Gerais e Santa Catarina, ambos com 9%.

O ranking dos estados com mais aberturas segue com:

Rio de Janeiro: 8%

Paraná: 7%

Bahia: 6%

Ceará: 5%

Goiás: 4%

Rio Grande do Sul: 4%

Pernambuco: 3%

Apesar da liderança paulista, os dados evidenciam um mercado cada vez mais descentralizado. Quase três em cada quatro pizzarias abertas em 2026 surgiram fora do estado, o que reforça a expansão do setor em diferentes regiões do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.