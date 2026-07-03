Festival Inverno, Vinhos & Blues chega a BH com gastronomia e shows
Evento na Praça da Filarmônica une rótulos selecionados, alta gastronomia e o melhor do jazz e blues para aquecer a estação mais fria do ano
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Belo Horizonte recebe em 11 de julho a primeira edição do festival Inverno, Vinhos & Blues. O evento acontece a partir das 14h na Praça da Filarmônica, no bairro Barro Preto, com uma proposta que une vinhos selecionados, alta gastronomia e shows de blues, jazz e pop.
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A experiência cultural e sensorial foi desenhada para o público que aprecia momentos de qualidade. O festival oferece uma seleta carta de vinhos finos, pensada para harmonizar com o clima da estação, além de uma drinkeria com coquetéis clássicos e contemporâneos.
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Para acompanhar as bebidas, as estações de alimentação servirão pratos elaborados, pizzas artesanais e risotos sofisticados. A programação musical inclui apresentações de Amy Reggae House, considerado o melhor show tributo do planeta, seguido por Jazzô e Don Preto.
Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, com opções de cortesias limitadas para retirada antecipada. Aniversariantes que desejam celebrar a data no local contam com condições especiais e atendimento exclusivo.
Serviço: Inverno, Vinhos & Blues
Data: 11 de julho (sábado)
Horário: a partir das 14h
Local: Praça da Filarmônica (Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG)
Ingressos: disponíveis na plataforma Sympla
Informações e aniversários: (31) 98875-0573 (telefone e WhatsApp)
Redes Sociais: @invernovinhosblues no Instagram
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.