Festival Inverno, Vinhos & Blues chega a BH com gastronomia e shows

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte recebe em 11 de julho a primeira edição do festival Inverno, Vinhos & Blues. O evento acontece a partir das 14h na Praça da Filarmônica, no bairro Barro Preto, com uma proposta que une vinhos selecionados, alta gastronomia e shows de blues, jazz e pop.

A experiência cultural e sensorial foi desenhada para o público que aprecia momentos de qualidade. O festival oferece uma seleta carta de vinhos finos, pensada para harmonizar com o clima da estação, além de uma drinkeria com coquetéis clássicos e contemporâneos.

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Para acompanhar as bebidas, as estações de alimentação servirão pratos elaborados, pizzas artesanais e risotos sofisticados. A programação musical inclui apresentações de Amy Reggae House, considerado o melhor show tributo do planeta, seguido por Jazzô e Don Preto.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, com opções de cortesias limitadas para retirada antecipada. Aniversariantes que desejam celebrar a data no local contam com condições especiais e atendimento exclusivo.

Serviço: Inverno, Vinhos & Blues

Data: 11 de julho (sábado)

Horário: a partir das 14h

Local: Praça da Filarmônica (Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG)

Ingressos: disponíveis na plataforma Sympla

Informações e aniversários: (31) 98875-0573 (telefone e WhatsApp)

Redes Sociais: @invernovinhosblues no Instagram

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.