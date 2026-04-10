Eventos gratuitos movimentam praças de BH neste sábado (11/4)
Capital recebe novas edições da Feirinha Aproxima e do Café com Blues na Praça; encerramento do Festival Minas com Pará tem diversas atrações e ingresso a R$ 4
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Belo Horizonte terá um sábado (11/4) especialmente movimentado, com agenda que reúne eventos gratuitos e de baixo custo. Entre os destaques estão as edições de abril do Café com Blues na Praça e da Feirinha Aproxima, além da festa de encerramento do Festival Minas com Pará, que celebra a cultura nortista com música, gastronomia e tradições típicas.
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Café com Blues
A edição de abril do Café com Blues na Praça será realizada na Praça Alaska, no Sion, neste sábado (11/4), das 10h às 20h. O público poderá aproveitar cafés especiais, pães artesanais, bolos caseiros e queijos premiados, com participação de marcas como Café Nepré, Special Coffee e Vasto Sabores de Origens, que levam grãos selecionados ao evento.
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Na programação musical, se apresentam Avantgarde Escola de Música, Nota Blues e Policarpo & The Mad Dogs. O evento também conta com opções variadas de comida, além de vinhos e drinks.
Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.
Feirinha Aproxima
A edição de abril da Feirinha Aproxima será realizada neste sábado (11/4), das 10h às 17h, novamente nos jardins internos da Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. Com curadoria do chef Eduardo Maya, o evento reúne mais de 30 expositores de alimentos, bebidas e produtos artesanais.
Entre as novidades desta edição estão o Korea Chicken BH, com frango frito coreano; o Del Carlo, especializado em drinks clássicos e autorais; o B&L Sweet Roll, com sorvete na chapa; e a Manza Apple Cider, produtora de sidra artesanal.
Nesta edição, o público ainda poderá aproveitar a visita à exposição dedicada ao pintor impressionista francês Pierre Auguste Renoir, em cartaz no espaço. A mostra reúne 11 pinturas e uma escultura pertencentes ao acervo do Masp.
O evento deste mês não será pet friendly. Entrada gratuita.
Festival Minas com Pará
A festa de encerramento do Festival Minas com Pará será realizada neste sábado (11/4), das 13h às 22h, na Casa Bantu (Rua Jiquiriçá, 106, Concórdia). A programação reúne nomes como DJ Carol Blois; o grupo Meninas de Sinhá, formado por mulheres idosas; o Grupo Aruanda, que apresenta coreografias que mesclam referências do Sudeste e do Norte; DJ Black Josie; Tambor Mineiro; e a banda Tutu com Tacacá, idealizadora do festival, que encerra a noite e celebra 10 anos de trajetória em 2026.
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Um dos destaques ocorre às 19h, com a apresentação do coletivo Carimbó das Minas ao lado de quatro mestres de Alter do Chão, no Pará. Participam Mestre Hermes Caldeira, do grupo Kuatá de Carimbó; Mestre Paulinho Barreto, do grupo Tatu Kanastra; Mestre Duka, conhecido como Duka do Sax; e Sereia Rayla Borari, também do Grupo Tatu Kanastra.
Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), à venda na entrada do evento.
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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes