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Tempo seco: BH e 579 cidades de Minas estão sob alerta nesta quinta (9/7)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 580 municípios de todo estado ao longo do dia. Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/07/2026 14:05

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Clima em Belo Horizonte ao completar 149 dias sem chuvas
Índices da umidade relativa do ar ficam baixos nas próximas horas em BH e 579 cidades mineiras crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

À medida que o inverno avança, o clima passa a ficar mais seco. Nesta quarta-feira (9/7), Belo Horizonte e 579 outras cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade a partir deste mês. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Boa
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Águas Vermelhas
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Angelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Vale
  • Berilo
  • Berizal
  • Betim
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Braúnas
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caldas
  • Camacho
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Cantagalo
  • Capela Nova
  • Capelinha
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carbonita
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Catuti
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Comercinho
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Cônego Marinho
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Murta
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristália
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curral de Dentro
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Desterro de Entre Rios
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dom Viçoso
  • Dores de Campos
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Rios de Minas
  • Esmeraldas
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Fama
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Ferros
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Funilândia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gonçalves
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guapé
  • Guaraciama
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarandiba
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Itinga
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jeceaba
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juatuba
  • Juramento
  • Juruaia
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lambari
  • Lamim
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leme do Prado
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Martinho Campos
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Medina
  • Minas Novas
  • Minduri
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natalândia
  • Natércia
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  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana da Vargem
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São José do Jacuri
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
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