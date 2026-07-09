Mudanças no tempo em BH? Confira a previsão para esta quinta-feira (9)

O clima seco continua presente na vida dos belo-horizontinos nessa quinta-feira (9/7). Segundo a Defesa Civil Municipal, o céu deve permanecer de claro a parcialmente nublado, sem chuvas. Na capital, a regional da Pampulha registrou a temperatura mínima com 11,7°C.

A máxima estimada pela organização é de 27°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%, durante a tarde. A regional Oeste registrou 14,4°C de mínima, mas teve a sensação térmica mais baixa, de 7,2°C, às 6h.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,6 °C, às 2h30.

Centro Sul: 13,2 °C, às 5h45.

Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de 7,2 °C, às 6h.

Pampulha: 11,7 °C, com sensação térmica de 13,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 12,4 °C, às 5h40.

Nesta quarta-feira, a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta de baixa temperatura na cidade pelas primeiras horas da manhã até sexta-feira (10/7). Os termômetros devem marcar em torno de 12°C devido a atuação de uma frente fria.

Principais recomendações da Defesa Civil

- Hidrate-se;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Clima em Minas

A atuação da frente fria também afeta o clima no resto do estado, que tem formação de geada favorecida na região serrana do Sul de Minas. Na faixa leste, que compreende o Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce a circulação dos ventos, que transporta a umidade, possibilita ocorrência de chuvisco ou chuva fraca com céu parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve apresentar valores críticos, inferiores a 30%, no centro-oeste e norte mineiro.

Na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado e as demais regiões do estado apresentam céu claro a parcialmente nublado. Névoa Seca aparece no Noroeste, Norte, Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro.

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A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,4°C em Monte Verde, uma das cidades mais frias do dia no país. Enquanto a máxima prevista pelo Inmet é de 32°C.