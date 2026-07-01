Julho começa com sensação térmica de 5,7°C em BH; veja a previsão do tempo
Belo Horizonte terá máxima de 28°C nesta quarta-feira (1°/7), confira previsão completa para a capital mineira
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Julho começou com frio pela manhã em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (1º/7), na Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou a 5,7°C por volta das 6h, influenciada pela atuação dos ventos.
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Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica predomínio de céu claro ao longo do dia, com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e à noite. O tempo permanece seco durante a tarde.
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A temperatura mínima registrada foi de 14,6°C, enquanto a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 16,2°C, às 6h20;
Centro-Sul: 15,5°C, às 6h35;
Oeste: 14,6°C, com sensação térmica de 5,7°C, às 6h;
Pampulha: 16,3°C, com sensação térmica de 18,1°C, às 3h;
Venda Nova: 15,1°C, às 6h10.