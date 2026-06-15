Alerta para os efeitos do El Niño na agricultura e pecuária em MG

Antes mesmo do recente alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) de que o fenômeno climático El Niño pode atuar intensamente em 2026, diversas instituições de previsão climática no mundo já falavam sobre essa possibilidade. Como esse fenômeno é caracterizado por provocar eventos climáticos extremos, as atividades agropecuárias são diretamente influenciadas por sua intensidade.



Nota técnica divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), junto a parceiros como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa que o fenômeno tem alta probabilidade, superior a 80%, de se configurar ao longo do segundo semestre de 2026, podendo se estender até, pelo menos, o início de 2027.



Lucas Oliva, analista de assistência técnica e gerencial da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg), faz uma análise dos impactos do El Niño nas principais cadeias da agricultura do estado levando em consideração a elevação das temperaturas médias, a incidência de tempestades, as chuvas irregulares, a seca extrema e o déficit hídrico.

No cultivo do café, carro-chefe das exportações da agricultura de Minas Gerais, os extremos climáticos podem começar a comprometer a cultura já na florada, que geralmente ocorre entre setembro e outubro, mas em algumas regiões mais quentes já começou. “Após o período de seca, na primeira chuva o café vai florir. No entanto, se essa chuva é curta e irregular, as floradas também serão irregulares. Isso compromete a qualidade final do café, pois, no momento da colheita, em uma mesma planta terá grãos verdes, cerejas (maduros) e passas (que secaram naturalmente na planta)”, destaca o analista da Faemg.

Lucas Oliva, analista de assistência técnica e gerencial da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) Faemg/Divulgação



Lucas Oliva explica que isso atrapalha todo o cronograma de produção. O custo mais expressivo da cafeicultura, entre 40% e 50%, está na colheita, sobretudo na contratação de mão de obra. “Por esse motivo, os trabalhadores não vão colher só os grãos maduros, mas também os que não estão prontos e os que já estão passados. Isso compromete toda a qualidade do trabalho”, avalia.



Abortamento



Já as altas temperaturas podem provocar o “abortamento” das flores, também comprometendo a safra. Se esse calor extremo chegar mais à frente, na fase de chumbinho (aquele primeiro grãozinho de café), ou mesmo um período de seca, a planta entende que não tem nutrientes e vai descartar os frutos como mecanismo de sobrevivência. Nas plantas de café mais precoces, o enchimento dos grãos poderá ser afetado, já que a água é fundamental na translocação de açúcares e nutrientes, ocasionando a produção de grãos pequenos ou malformados.

No caso da soja, que geralmente não recebe irrigação, a falta de chuva pode levar ao adiamento do plantio, comprometendo também o calendário da segunda safra (a “safrinha” de milho, que, apesar do apelido, é tão importante quanto a primeira safra). Lucas explica que o plantio da soja é esperado para outubro. Se não houver sinal da chuva, necessária para a semente germinar, a data do plantio vai sendo postergada.



“O produtor vai esperando aquela chuva. Ele precisa de uma chuva sequencial, não pode ser uma chuva de um ou dois dias, para germinar a semente”, explica. Após a colheita da soja, esperada para março ou abril, é feito o plantio do milho. Ainda que o solo esteja úmido e o produtor plante a soja, caso na sequência ocorra um período de estiagem (veranico), o calor extremo pode “cozinhar” o embrião da semente, que não vai germinar.

Na pecuária, os animais também sentem o calor extremo. O desconforto térmico pode ocasionar a diminuição da ingestão de matéria seca pelo gado de corte, resultando em um menor ganho de massa. A produção do gado leiteiro também pode diminuir pelo mesmo fator. “E é a mesma coisa quando a gente fala de aves e de suínos”, alerta Lucas.



O excesso de calor também pode reduzir a imunidade dos animais, tornando-os mais suscetíveis a doenças, parasitas, mastite, problemas respiratórios e reprodutivos. Em vacas leiteiras de alta produção, esse efeito é ainda mais pronunciado devido à elevada demanda metabólica, resultando em maior risco de queda na produção e piora da saúde do rebanho durante períodos de calor intenso. O calor e o déficit hídrico ainda afetam o desenvolvimento das forrageiras, diminuindo a qualidade e a disponibilidade de alimento para os animais.

Cuidados



O analista da Faemg aponta uma série de medidas que podem ser adotadas pelos produtores para mitigar os efeitos mais comuns do El Niño na região, que é basicamente o aumento das temperaturas e uma seca mais severa. Um dos principais cuidados é a economia dos recursos hídricos. Ele destaca que o armazenamento de água não requer apenas reservatórios, mas também pode ser feito no solo.



Na agricultura, no meio da cultura principal, é recomendado fazer a cobertura do solo com um mix de plantas. Essa cobertura vegetal é capaz de fazer o controle de espécies concorrentes (daninhas) e permite que a água infiltre no solo com mais facilidade, impedindo que a água da chuva escorra e leve os nutrientes do solo.



A técnica do "mulching", que consiste em uma cobertura plástica instalada no solo, geralmente usada em canteiros, funciona de forma parecida, retendo a água no solo e eliminando plantas daninhas. Já a proteção das culturas com sombrite diminui a incidência dos raios solares, controlando melhor a temperatura e mantendo a umidade alta.



A irrigação localizada, por gotejo, também é uma forma de fornecer apenas a quantidade que a planta precisa. Lucas Oliva admite que esta técnica eleva um pouco o custo de produção, mas isso pode ser compensado pela economia de água e insumos. Para reter a água no solo ainda é possível construir barraginhas, que nada mais são que bacias escavadas no solo para armazenar a água da chuva, preparar curvas de nível, canais que “cortam” os declives e permitem a infiltração da água no solo.



Para responder melhor às intempéries climáticas, as plantas também precisam estar bem nutridas, com adubação e correção do solo. “Uma planta bem nutrida tem uma área de absorção das raízes maior, que são aquelas raízes laterais, o que permite absorver mais água”, lembra.

Áreas sombreadas

Na pecuária, o aumento das temperaturas exige a ampliação de áreas sombreadas no pasto (com árvores, integração lavoura-pecuária-floresta ou sombrites), além da oferta de água em abundância e de boa qualidade. O manejo dos animais deve ser feito nos horários mais amenos do dia, preferencialmente na parte da manhã e mais no fim da tarde, para reduzir o estresse térmico.



Diante do prolongamento da seca, é importante planejar a produção e o armazenamento de alimentos volumosos (silagem, feno e capineiras), ajustar a taxa de lotação das pastagens e utilizar forrageiras mais tolerantes ao déficit hídrico. Outras medidas que podem ser tomadas são a antecipação de compra de insumos (grãos, farelos, minerais, etc.) de forma estratégica e o correto controle sanitário, reforçando o calendário de vacinação e vermifugação.



“Parece muita coisa, mas essas práticas, o planejamento para a seca, são cotidianas para o produtor. Todo produtor vai sentir os efeitos desses eventos climáticos extremos, mas aquele que já vem se preparando vai sofrer muito menos, vai ter muito menos impacto em sua lavoura, em sua criação, do que um produtor que não vem se preparando ao longo dos anos”, garante o analista da Faemg.

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O fenômeno

A nota técnica divulgada pelo Inpe detalha como o El Niño tende a atuar nas diferentes regiões do Brasil. No Sudeste, os impactos desse fenômeno climático sobre a chuva tendem a ser mais variáveis do que em outras regiões do Brasil. Dependendo da intensidade do fenômeno e da atuação de outros sistemas atmosféricos, podem ocorrer episódios de estiagem e veranicos. Os efeitos mais comuns incluem o aumento das temperaturas médias, principalmente durante a primavera e o verão.



Na Região Sul do país, os efeitos do El Niño incluem chuvas acima da média e não se descarta a possibilidade de ocorrência de eventos extremos comumente associados a inundações. Sobre as temperaturas, o Sul tende a registrar valores acima da média, principalmente no inverno e na primavera. As massas de ar frio podem perder intensidade ou duração, reduzindo a frequência de geadas severas e de ondas de frio prolongadas.



Para a Região Norte, a expectativa é de uma estação seca mais prolongada, combinada com temperaturas acima da média e baixos níveis de umidade relativa do ar. Os desdobramentos dessas condições são o aumento do risco de incêndios florestais, assim como a redução do nível dos rios, afetando a geração de energia hidrelétrica, a atividade pesqueira e a produção agrícola.



No Nordeste brasileiro, o El Niño poderá resultar na redução da ocorrência de chuvas e aumento das temperaturas médias e máximas, também ampliando o risco de propagação de incêndios florestais.



Já a Região Centro-Oeste não apresenta uma correlação elevada com episódios de El Niño ou La Niña. Contudo, em períodos de El Niño forte, o que se tem observado, sugere uma maior regularidade nas chuvas no Mato Grosso do Sul e em parte de Goiás, enquanto o Norte da região apresenta uma maior irregularidade na frequência e na distribuição espacial das chuvas.