Funcionário de fábrica de fogos de artifício morre em explosão em Minas
Explosão em indústria de fogos de artifício não causa incêndio, mas deixa trabalhador morto nesta quinta-feira (9/7)
compartilheSIGA
Um funcionário de uma fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte, na Região Oeste de Minas Gerais, morreu na manhã desta quinta-feira (9/7), em uma explosão acidental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a empresa fica localizada na Comunidade do Fundão. Embora tenha havido explosão, não houve chamas no local.
Leia Mais
A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local e o corpo foi encaminhado à funerária. As causas da explosão e circunstâncias do acidente serão investigadas.