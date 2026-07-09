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Funcionário de fábrica de fogos de artifício morre em explosão em Minas

Explosão em indústria de fogos de artifício não causa incêndio, mas deixa trabalhador morto nesta quinta-feira (9/7)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/07/2026 14:19

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Os bombeiros foram acionados, mas, quando chegaram ao local, os animais haviam desaparecido
Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um funcionário de uma fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte, na Região Oeste de Minas Gerais, morreu na manhã desta quinta-feira (9/7), em uma explosão acidental.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a empresa fica localizada na Comunidade do Fundão. Embora tenha havido explosão, não houve chamas no local.

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A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

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A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local e o corpo foi encaminhado à funerária. As causas da explosão e circunstâncias do acidente serão investigadas.

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