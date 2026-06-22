Treze mortos em explosão em complexo de gás no Catar

Treze pessoas, de nacionalidade indiana e paquistanesa, morreram e outras 66 ficaram feridas em uma explosão em um complexo de gás no Catar, informou nesta segunda-feira (22) o ministro catari da Energia, Saad al-Kaabi.

Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro em entrevista coletiva.

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