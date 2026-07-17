Chef mineiro está desaparecido em Londres

A Polícia Metropolitana de Londres busca informações sobre o paradeiro do brasileiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, natural de Belo Horizonte, desaparecido desde 4 de julho na capital britânica.

Quem tiver informações deve acionar a polícia britânica com a referência 01/7772919/26.

Dener mora em Londres há aproximadamente seis anos e atua como chef de cozinha no aeroporto da cidade. A irmã gêmea, Ana Luiza Guieiro da Silva, contou que os dois se falavam diariamente. A última ligação foi em 3 de julho, véspera do desaparecimento. "Todo dia ele me ligava", disse ela.

O sumiço foi percebido quando colegas do trabalho procuraram a família para informar que Dener havia parado de ir ao trabalho. Ana Luiza então acionou as autoridades britânicas.

A polícia identificou imagens de câmeras de segurança que mostram Dener caminhando pela região de Hackney, no Leste de Londres, por volta das 2h do dia 4 de julho.

"A polícia me falou que ele foi visto andando pra lá e pra cá", afirmou a irmã do chef. Mas as gravações em preto e branco não permitiram identificar detalhes adicionais sobre seu paradeiro.

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A Polícia Metropolitana divulgou uma foto de Dener nas redes sociais e declarou estar preocupada com o bem-estar dele. A família acompanha as buscas do Brasil.