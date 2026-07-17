Morre Mary Jo Shannon, mãe de Kris Jenner e avó de Kim Kardashian e Kylie Jenner

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kris Jenner anunciou, nessa quinta-feira (16/7), a morte da mãe, Mary Jo “MJ” Shannon, aos 91 anos. A empresária descreveu a matriarca como o “coração da nossa família” em uma publicação nas redes sociais.

“Hoje, nos despedimos da minha linda mamãe MJ”, disse Jenner. “Não há palavras que possam expressar o que ela significou para mim ou a dor de ter que dizer adeus.”

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Jenner refletiu sobre como Shannon, conhecida pelos fãs do reality show “The Kardashians”, impactou sua vida. MJ era avó de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

“Ela me ensinou tudo o que realmente importa… amar sua família intensamente, ser gentil, estar presente para as pessoas que você ama e nunca dar nenhum momento juntos como garantido”, escreveu Kris. Ela acrescentou que a mãe mostrou como enfrentar desafios com resiliência e fé.

A empresária disse ser grata por cada sacrifício feito pela mãe e que sentirá falta de suas conversas diárias, sorriso e risada. “Seu amor viverá em nossa família, em nossas tradições, em cada momento que estivermos juntos”, afirmou.

Homenagens da família

Outros membros da família também publicaram mensagens sobre Shannon. Kim Kardashian descreveu a avó como sua “melhor amiga, minha companheira de fofocas, minha gêmea para sempre” em uma postagem no Instagram.

Kim destacou que a avó lhe ensinou “o que significa ser uma mulher de negócios trabalhadora”, lembrando que seu primeiro emprego foi em uma loja que MJ possuía em San Diego. “Você realmente foi a matriarca da nossa família”, escreveu.

Kourtney Kardashian Barker publicou uma foto de Shannon em seus stories do Instagram, enquanto Khloé Kardashian compartilhou um momento entre a avó e a mãe, extraído do reality show da família. Kylie Jenner também compartilhou um vídeo das duas nos stories.

Em um episódio de "The Kardashians" de 2025, Kris Jenner já havia se emocionado ao falar sobre a saúde da mãe após a morte da irmã, Karen Houghton, em 2024. “Desde que minha irmã faleceu, ela está muito triste”, disse na ocasião.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.