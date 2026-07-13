Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por seu papel no filme 'Jurassic Park', morreu nesta segunda-feira (13/7) de forma "repentina e inesperada" na Austrália aos 78 anos, informou a família em um comunicado.

"Sam estava cercado por sua família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda sua vida", afirma o comunicado. O ator havia anunciado em abril que seu câncer estava em remissão após uma terapia genética.

O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três.

O ator Sam Neill posa durante uma coletiva de imprensa para o filme Jurassic Park III em um hotel em Tóquio, em 26 de julho de 2001. (Photo by TORU YAMANAKA / AFP) AFP

Mas há alguns meses, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia que modificou seu sistema imunológico.

O comunicado da família indicou que Neill permaneceu "livre do câncer". "A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo fato de que Sam continuou livre do câncer", afirma a nota.

A carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série da Netflix Peaky Blinders e os filmes "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990) e "O Piano".

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Ele também administrava vinhedos na região de Central Otago, na Nova Zelândia.