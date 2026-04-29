Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ator Sam Neill, de 'Jurassic Park', diz que superou câncer

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 08:58

compartilhe

SIGA

O ator Sam Neill, lembrado por seu papel em 'Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros', afirmou que superou um câncer após cinco anos, graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O neozelandês, de 78 anos, que interpretou um cientista no grande sucesso de bilheteria de 1993 sobre dinossauros, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três. 

No fim de semana, declarou em uma entrevista que havia vivido cinco anos com o câncer no sangue, mas que seu tratamento de quimioterapia acabou deixando de funcionar. "Eu estava desorientado e parecia que estava de saída, o que obviamente não era o ideal", declarou ao telejornal do Canal 7 da Austrália. 

O ator foi tratado com terapia de células T com CAR, que utiliza um vírus desativado para reprogramar geneticamente as células T humanas, que combatem infecções, permitindo que ataquem tipos específicos de câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", declarou Neill. 

Ele pediu aos governos federal e estaduais da Austrália que financiem a terapia de células T com CAR para pacientes com esse tipo de câncer no país. 

A carreira de Neill começou nos anos 1970 e inclui dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série "Peaky Blinders" e o filme "O Piano".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

djw/oho/mtp/mas/dbh/jc

Tópicos relacionados:

cinema saude televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay