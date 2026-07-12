Virginia Fonseca dá pistas de reconciliação com Vini Jr e agita as redes

A influenciadora Virginia Fonseca reacendeu rumores de uma reconciliação com o atacante Vini Jr. ao publicar vídeos em um cenário que chamou a atenção de seus seguidores. De passagem por Madrid após a participação do Brasil na Copa, a empresária gravou sequências em um ambiente apontado por fãs como o closet do atleta.

Durante as publicações feitas na madrugada de sexta-feira (10/7), Virginia dividiu com o público os preparativos para uma nova viagem internacional. Ela confirmou que estará acompanhada pelos filhos Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e o pequeno José Leonardo, de 1 ano.

Foto; Reprodução

Planos de viagem e expectativa da influenciadora

A empresária demonstrou empolgação com o próximo destino, ressaltando que será uma experiência inédita para o grupo. "Estou muito ansiosa, porque acho que vai ser uma viagem super legal. Nunca fui a esse lugar e nunca fiz esse tipo de viagem", afirmou a influenciadora.

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Pela rede social, ela relatou que a agitação era tanta que ainda estava acordada às 3h da manhã organizando os detalhes. A ida para a Espanha ocorreu logo após o encerramento do ciclo da seleção brasileira no mundial de 2026, onde Virginia desembarcou na companhia da amiga Duda Freire.