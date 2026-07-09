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Virginia Fonseca pode pagar R$ 120 milhões por caso envolvendo Blaze

Ação acusa influenciadora de promover apostas com publicidade considerada irregular e pede retirada de conteúdos das redes sociais

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
09/07/2026 13:57 - atualizado em 09/07/2026 13:57

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Soraya propõe que Virgínia seja indiciada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato
Virginia Fonseca é processada por publicidade de apostas e pode ter de pagar R$ 120 milhões crédito: Tupi - Pablo Oliveira

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ajuizou ação civil pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a casa de apostas Blaze, exigindo indenização mínima de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. A petição foi protocolada no Tribunal de Justiça do DF na última quarta-feira (8/7) e tramita na 7ª Vara Cível de Brasília.

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O promotor Paulo Roberto Binicheski, responsável pela ação, classificou Virginia como o "braço operacional da captação" da Blaze, "executando a mensagem enganosa e induzindo à aposta". Na petição, ele argumenta que influenciadores transformam recomendações em "verdadeiros selos de aprovação" junto ao público, gerando "expectativa legítima nos consumidores" e que o endosso de Virginia vai além de uma opinião, funcionando como garantia implícita de qualidade.

MP quer remoção imediata de conteúdos

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O MPDFT também pediu tutela de urgência para que a influenciadora retire das redes sociais, de forma imediata, publicações que prometam lucros irreais, induzam o consumidor a erro, estimulem apostas em times ou eventos esportivos específicos, ou utilizem publicidade disfarçada em conteúdos pessoais. Até o momento, não há decisão judicial sobre o caso.

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