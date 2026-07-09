HBO Max lidera Emmy 2026 com 122 indicações

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A HBO Max conquistou 122 indicações ao 78ª edição do Emmy Awards, o maior número entre todos os serviços de streaming e redes de televisão. O evento de premiação será transmitido ao vivo pela TNT e pela HBO Max no dia 14 de setembro, diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cobertura especial do Emmy Awards começa às 20h30, com o tradicional tapete vermelho, trazendo entrevistas exclusivas com indicados e convidados, além dos bastidores da maior celebração da televisão. Ao todo, as indicações da HBO Max contemplam 18 produções originais da HBO e três Max Originals, distribuídas em 71 categorias, demonstrando a vasta gama de conteúdo de alta qualidade oferecido pela plataforma.

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As séries mais indicadas da HBO Max no Emmy

O maior destaque da plataforma é “The Pitt”, que lidera a disputa com 26 indicações, incluindo Melhor Série de Drama, Melhor Ator para Noah Wyle e diversas nomeações nas categorias de atuação coadjuvante, direção e roteiro.

Logo atrás aparece “Hacks”, que recebeu 25 indicações e estabeleceu um recorde para uma comédia ao conquistar o maior número de nomeações em uma única temporada do gênero. A produção concorre, entre outras categorias, a Melhor Série de Comédia, enquanto Jean Smart disputa o prêmio de Melhor Atriz.

Reconhecimento individual e outras séries de destaque

Outro nome em evidência é Jason Bateman, que recebeu quatro indicações ao Emmy deste ano, incluindo reconhecimentos por sua atuação e pelo trabalho como produtor de “DTF St. Louis”, minissérie que acumulou 13 indicações. Sua versatilidade e talento são amplamente reconhecidos pela Television Academy.

Entre as demais produções da HBO Max que disputam a premiação estão “O cavaleiro dos sete reinos”, derivada do universo de “Game of thrones”, com nove indicações; “A idade dourada”, com oito; “Euphoria”, que garantiu sete indicações, incluindo mais uma disputa de Zendaya como Melhor Atriz em Série de Drama; e “Task: unidade especial”, estrelada por Mark Ruffalo, que recebeu seis nomeações.

Na área de documentários e especiais, “Mel Brooks: o homem de 99 anos”! conquistou seis indicações, enquanto “Jayne Mansfield: minha mãe” aparece em três categorias. Também figuram entre os indicados produções como “Billy Joel: and so it goes”, “Os assassinatos da loja de iogurte”, “The comeback”, “Peacemaker”, “It: bem-vindos a Derry” e “Rooster”, estrelada por Steve Carell. A HBO Max mostra sua força não apenas em ficção, mas também em conteúdos documentais e especiais.

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Cerimônia do Emmy 2026 será apresentada por Mariska Hargitay

A cerimônia do Emmy 2026 será apresentada pela atriz Mariska Hargitay, conhecida pelo papel em “Law & order: SVU”. Os indicados foram anunciados nessa quarta-feira (8/7) em uma transmissão ao vivo conduzida por Jeff Hiller e Liza Colón-Zayas, diretamente do Wolf Theatre, sede da Television Academy, em North Hollywood. A escolha de Hargitay promete uma condução carismática e envolvente para a premiação.