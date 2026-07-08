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'The Pitt' e 'Hacks' lideram indicações ao Emmy

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Repórter
08/07/2026 14:04

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O drama médico "The Pitt" e a comédia "Hacks" lideraram, nesta quarta-feira (8), as indicações ao Emmy, o equivalente ao Oscar da televisão americana.

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"The Pitt" recebeu 25 indicações, incluindo uma para Melhor Série de Drama, enquanto a quinta e última temporada de "Hacks" recebeu 24, uma delas para Melhor Série de Comédia. 

Nas categorias das minisséries, "Treta" dominou com 16 indicações. 

Espécie de mistura entre "Plantão Médico" e "24 Horas", "The Pitt" já havia sido coroada Melhor Série de Drama no ano passado, graças ao seu ritmo implacável que retrata o cotidiano de médicos da sala de emergências de um hospital em Pittsburgh, Pensilvânia. 

Em sua segunda temporada, autoridades de imigração levam uma mulher ferida ao hospital. A série faz alusão às ameaças que a pesquisa médica enfrenta devido aos cortes orçamentários do governo do presidente americano, Donald Trump. 

Noah Wyle é mais uma vez o favorito para Melhor Ator. 

Mas o domínio de "The Pitt" pode ser desafiado por "Pluribus", que recebeu 18 indicações.

Criada por Vince Gilligan, por trás de "Breaking Bad", a série da Apple TV acompanha uma escritora misantropa imune a um vírus que deixou a humanidade completamente feliz e satisfeita. 

Já premiada com um Globo de Ouro em janeiro, sua atriz principal, Rhea Seehorn, parece uma forte candidata ao Emmy de Melhor Atriz. 

No campo da comédia, a competição é dividida entre um antigo favorito e um estreante. 

"Hacks", a história de uma comediante que tenta reviver sua carreira com a ajuda de sua assistente millennial, lidera com 24 indicações. 

No entanto, compete com a nova série de comédia de terror da Apple TV, "O Segredo de Widow's Bay", que alcançou 19 indicações.

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rfo-sst/des/lb/mr/dga/aa/mvv

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