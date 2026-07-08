Hacks e outras 4 séries de comédia aclamadas para maratonar agora

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O sucesso de “Hacks” na temporada de premiações de 2026 atingiu um novo ápice com o anúncio das indicações ao Emmy, onde quebrou recordes ao se tornar a série de comédia mais indicada da história, com 24 nomeações.

A produção, que acompanha a complexa relação entre uma comediante veterana de Las Vegas e sua jovem roteirista em sua quinta e última temporada, conquistou o público com seu humor ácido e personagens cativantes. Se você já maratonou todos os episódios, saiba que o universo do streaming oferece outras joias do gênero que seguem uma linha semelhante.

Para quem busca produções com protagonistas femininas fortes, roteiros inteligentes e uma dose de drama, preparamos uma lista com quatro séries aclamadas que prometem prender sua atenção do início ao fim. São histórias que exploram o mundo do entretenimento, as relações humanas e as nuances da comédia com maestria e originalidade, perfeitas para quem busca qualidade e boas risadas.

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O que torna a série “Hacks” especial?

“Hacks” explora o conflito de gerações no mundo da comédia através da relação entre Deborah Vance, uma lenda do stand-up, e Ava, uma jovem roteirista. A série, que está em sua temporada final, é elogiada por seu roteiro inteligente, que equilibra humor ácido com momentos de vulnerabilidade e drama.

Quatro séries de comédia para quem amou “Hacks”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

Disponível no Prime Video, a série é ambientada no final dos anos 1950 e acompanha Midge Maisel, uma dona de casa que descobre seu talento para o stand-up comedy após uma reviravolta em sua vida pessoal. A produção se destaca pelos diálogos rápidos, figurinos impecáveis e uma protagonista carismática que, assim como Deborah Vance, luta para se firmar em um ambiente dominado por homens.

“Fleabag”

Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, esta comédia britânica disponível no Prime Video é um fenômeno. A protagonista, conhecida apenas como Fleabag, navega por traumas familiares e relacionamentos conturbados em Londres, conversando diretamente com o espectador. É a escolha ideal para quem aprecia o humor sombrio e a profundidade emocional presentes em “Hacks”.

“Barry”

Disponível na Max, esta produção mistura comédia de humor negro com suspense de forma única. A trama segue um assassino de aluguel que, ao viajar para Los Angeles para um trabalho, acaba se apaixonando pelo teatro e decide se tornar ator. “Barry” explora a dualidade de seu protagonista com a mesma complexidade que “Hacks” dedica às suas personagens centrais.

“Veep”

Se o que mais te atrai em “Hacks” são os diálogos rápidos e o humor cínico, “Veep” é uma maratona obrigatória. Disponível na Max, a série é uma sátira política que acompanha a caótica rotina da vice-presidente dos Estados Unidos, Selina Meyer, e sua equipe. A produção é conhecida por seu roteiro afiado e pelas atuações brilhantes, que renderam diversos prêmios à Julia Louis-Dreyfus.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.