Emmy divulga indicados ao prêmio de 2026; veja lista completa
"The pitt" foi a série mais indicada nesta edição, concorrendo a 25 prêmios na cerimônia que será realizada em 14 de setembro
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As indicações ao Emmy 2026 foram anunciadas nesta quarta-feira (8/7), em transmissão ao vivo. A cerimônia de divulgação foi comandada por Liza Colón-Zayas, intérprete de Tina na série "O urso", e Jeff Hiller, ator de Joel na série "Alguém em algum lugar".
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"The pitt" foi a série mais indicada nesta edição, concorrendo a 25 prêmios, incluindo as categorias principais de Melhor Série Dramática e Melhor Ator em Série Dramática (Noah Wyle). A comédia "Hacks", cujo episódio final foi exibido em maio na HBO, recebeu 24 indicações, recorde para séries do gênero.
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A cerimônia da 78ª edição do Emmy será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles, com apresentação da atriz Mariska Hargitay, intérprete de Olivia Benson em "Law & order: Special victims unit", primeira mulher a ocupar a função em 15 anos. O evento será transmitido no Brasil pelo canal TNT e pelo serviço de streaming Max.
Lista completa de indicados ao Emmy 2026
Melhor série dramática
"A diplomata"
"A idade dourada"
"O cavaleiro dos Sete Reinos"
"Paradise"
"The pitt"
"Pluribus"
"Slow horses"
"Seus amigos e vizinhos"
Melhor série cômica
"Abbott elementary"
"O urso"
"Hacks"
"Margo está em apuros"
"Ninguém quer"
"Only murders in the building"
"Falando a real"
"Widow's bay"
Melhor série limitada ou antologia
"All her fault"
"O monstro em mim"
"Treta"
"DTF St. Louis"
"História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
Melhor ator em série dramática
Sterling K. Brown - "Paradise"
Gary Oldman - "Slow horses"
Mark Ruffalo - "Task: Unidade especial"
Rufus Sewell - "A diplomata"
Noah Wyle - "The pitt"
Melhor atriz em série dramática
Carrie Coon - "A idade dourada"
Chase Infiniti - "Os testamentos: Das filhas de Gilead"
Keri Russell - "A diplomata"
Rhea Seehorn - "Pluribus"
Zendaya - "Euphoria"
Melhor ator coadjuvante em série dramática
Patrick Ball - "The pitt"
Billy Crudup - "The morning show"
Shawn Hatosy - "The pitt"
Gerran Howell - "The pitt"
Jack Lowden - "Slow horses"
Tom Pelphrey - "Task: Unidade especial"
Carlos-Manuel Vesga - "Pluribus"
Melhor atriz coadjuvante em série dramática
Taylor Dearden - "The pitt"
Fiona Dourif - "The pitt"
Allison Janney - "A diplomata"
Katherine LaNasa - "The pitt"
Spideh Moafi - "The pitt"
Julianne Nicholson - "Paradise"
Karolina Wydra - "Pluribus"
Melhor ator em série cômica
Yahya Abdul-Mateen II - "Magnum"
Steve Carell - "Rooster"
Matthew Rhys - "Widow's bay"
Jason Segel - "Falando a real"
Martin Short - "Only murders in the building"
Melhor atriz em série cômica
Quinta Brunson - "Abbott elementary"
Ayo Edebiri - "O urso"
Elle Fanning - "Margo está em apuros"
Lisa Kudrow - "The comeback"
Jean Smart - "Hacks"
Melhor ator coadjuvante em série cômica
Colman Domingo - "As quatro estações do ano"
Paul W. Downs - "Hacks"
Harrison Ford - "Falando a real"
Nick Offerman - "Margo está em apuros"
Stephen Root - "Widow's bay"
Michael Urie - "Falando a real"
Tyler James Williams - "Abbott elementary"
Melhor atriz coadjuvante em série cômica
Dale Dickey - "Widow's bay"
Hannah Einbinder - "Hacks"
Janelle James - "Abbott elementary"
Kate O'Flynn - "Widow's bay"
Michelle Pfeiffer - "Margo está em apuros"
Megan Stalter - "Hacks'
Jessica Williams - "Falando a real"
Melhor ator em série limitada, antologia ou filme para TV
Riz Ahmed - "A isca"
Jason Bateman - "Black rabbit"
Charlie Hunnam - "Monstro: A história de Ed Gein"
Oscar Isaac - "Treta"
Matthew Rhys - "O monstro em mim"
Melhor atriz em série limitada, antologia ou filme para TV
Claire Danes - "O monstro em mim"
Sally Field - "Criaturas extraordinariamente brilhantes"
Carey Mulligan - "Treta"
Sara Pidgeon - "História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
Sarah Snook - "All her fault"
Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para TV
Jason Bateman - "DTF St. Louis"
Richard Gadd - "Pela metade"
David Harbour - "DTF St. Louis"
Richard Jenkins - "DTF St. Louis"
Charles Melton - "Treta"
Nick Offerman - "Como um relâmpago"
Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para TV
Linda Cardellini - "DTF St. Louis"
Dakota Fanning - "All her fault"
Laurie Metcalf - "Monstro: A história de Ed Gein"
Joy Sunday - "DTF St. Louis"
Youn Yuh-jung - "Treta"
Constance Zimmer - "História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
Melhor ator convidado em série dramática
Colman Domingo - "Euphoria"
Ernest Harden Jr. - "The pitt"
Jeff Hiller - "Pluribus"
Jeff Kober - "The pitt"
Jonathan Pryce - "Slow horses"
Bradley Whitford - "A diplomata"
Melhor atriz convidada em série dramática
Brittany Allen - "The pitt"
Tal Anderson - "The pitt"
Tina Ivlev - "The pitt"
Miriam Shor - "Pluribus"
Merritt Wever - "A idade dourada"
Shailene Woodley - "Paradise"
Melhor ator convidado em série cômica
Michael J. Fox - "Falando a real"
Brett Goldstein - "Falando a real"
Hamish Linklater - "Widow's bay"
Christopher McDonald - "Hacks"
Rob Reiner - "O urso"
Connor Storrie - "Saturday night live"
Melhor atriz convidada em série cômica
Leslie Bibb - "Hacks"
Jamie Lee Curtis - "O urso"
Betty Gilpin - "Widow's bay"
Cherry Jones - "Hacks"
Laurie Metcalf - "Hacks"
Kaitlin Olson - "Hacks"
Lauren Weedman - "Hacks"
Melhor direção em série dramática
Salli Richardson Whitfield - "My mind is made up" ("A idade dourada")
Hanelle M. Culpepper - "Exodus" ("Paradise")
Noah Wyle - "12:00 p.m." ("The pitt")
Vince Gilligan - "We is us" ("Pluribus")
Saul Metzstein - "Scars" ("Slow horses")
Salli Richardson Whitfield, "Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river" ("Task: Unidade especial")
Melhor direção em série cômica
Randall Einhorn - "Ballgame" ("Abbott elementary")
Christopher Storer - "Bears" ("O urso")
Andrew DeYoung - "Life goes by too f**king fast, it really does" ("A cadeira")
Lucia Aniello - "Hacks" ("Hacks")
Mary Lou Belli - "Give it arrest" ("The Ms. Pat show")
Hiro Murai - "Welcome to widow's bay!" ("Widow's bay")
Melhor direção em série limitada, antologia ou filme para TV
Jake Schreier - "It will stay this way and you will obey" ("Treta")
Lee Sung Jin - "Oh, the comfort, the inexpressible comfort" ("Treta")
Jason Bateman - "The black rabbits" ("Black rabbit")
Steven Conrad - "DTF St. Louis"
Melhor roteiro em série dramática
Peter Ackerman & Debora Cahn - "Amagansett" ("A diplomata")
Kirsten Pierre-Geyfman & R. Scott Gemmill - "1:00 p.m." ("The pitt")
Valerie Chu - "12:00 p.m." ("The pitt")
Vince Gilligan - "We is us" ("Pluribus")
Will Smith - "Scars" ("Slow horses")
Brad Ingelsby - "A still small voice" ("Task: Unidade especial")
Melhor roteiro em série cômica
Quinta Brunson - "Team building" ("Abbott elementary")
Tim Robinson & Zack Kanin - "Life goes by too f**king fast, it really does" ("A cadeira")
Michael Patrick King & Lisa Kudrow - "Valerie does it all" ("The comeback")
Lucia Aniello, Paul W. Downs & Jen Statsky - "Hacks" ("Hacks")
Anthony King - "Mergers and acquisitions" ("Na mira do júri: Retiro corporativo")
Katie Dippold - "Welcome to widow's bay!" ("Widow's bay")
Melhor roteiro em série limitada, antologia ou filme para TV
Megan Gallagher - "Episode 8" ("All her fault")
Gabe Rotter & Daniel Pearle - "Sick puppy" ("O monstro em mim")
Lee Sung Jin - "All the things we're never going to have" ("Treta")
Mike Makowsky - "Como um relâmpago"
Steven Conrad - "DTF St. Louis"
Melhor reality de competição
"Dancing with the stars"
"RuPaul’s drag race"
"Survivor"
"Top chef"
"The traitors"
Melhor série de variedades
"The daily show"
"Jimmy Kimmel live!"
"Last week tonight with John Oliver"
"The late show with Stephen Colbert"
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