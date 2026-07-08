Rosalía brinca com polêmica de Chappell Roan: ‘Você não gosta de crianças?’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Chappell Roan não segurou a risada ao ser questionada pela espanhola Rosalía, durante uma participação surpresa no show da voz de “Lux”, realizado na última segunda-feira (6/7), em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos. Convidada para participar do quadro "La Perla", momento do espetáculo em que um artista entra em um confessionário montado no palco para revelar um segredo, Chappell acabou sendo provocada pela anfitriã.

Simplesmente a ROSALÍA para Chappell Roan durante show da "LUX Tour", em Oakland



"Você realmente não gosta de crianças?" pic.twitter.com/ppO92NPNnj — Tracklist (@tracklist) July 7, 2026

Em tom bem-humorado, Rosalía perguntou: "Eu estava pensando: você realmente não gosta de crianças?"

A plateia reagiu com risadas, e Chappell Roan abaixou a cabeça, caindo na gargalhada. A cantora entrou na brincadeira e, na sequência, o assunto mudou para outros temas.

A piada faz referência à polêmica que ganhou repercussão internacional em março, quando Jorginho, jogador do Flamengo, criticou publicamente a artista após a esposa e a enteada dele serem abordadas por um segurança, durante a passagem de Chappell pelo Brasil para o Lollapalooza, em São Paulo.

Relembre a polêmica

Em 21 de março, Jorginho publicou um desabafo nas redes sociais afirmando que a esposa, Catherine, e a enteada Ada, de 11 anos, encontraram Chappell Roan durante o café da manhã no hotel onde ambas estavam hospedadas. Segundo o jogador, a menina, fã da cantora, apenas sorriu ao reconhecê-la, sem pedir foto ou autógrafo. Pouco depois, de acordo com o relato, um segurança abordou Catherine e a criança de forma intimidatória, fazendo Ada chorar.

"Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional", escreveu o atleta.

O episódio repercutiu em veículos internacionais, como Variety, People, TMZ, Newsweek e The Mirror. No dia seguinte, Chappell Roan se pronunciou pelas redes sociais e afirmou que não presenciou a situação.

"Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio até mim. Eu não pedi ao segurança para ir falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada”, explicou.

A cantora também rebateu as críticas que passou a receber nas redes sociais. "Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças”, se defendeu.

Posteriormente, foi confirmado que o profissional responsável pela abordagem não integrava a equipe de segurança da artista.

Algumas semanas depois, Jorginho publicou uma nova mensagem afirmando que o episódio havia sido esclarecido após conversas entre as equipes e um contato privado de Chappell Roan com sua esposa. Segundo o jogador, ficou comprovado que a cantora não tinha conhecimento do ocorrido e não havia orientado qualquer abordagem.

"Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas”, esclareceu.

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O atleta também afirmou que o próprio segurança confirmou estar trabalhando para outro artista no hotel naquele momento. Embora tenha reiterado que a abordagem aconteceu da forma como sua família relatou inicialmente, Jorginho disse que houve um mal-entendido quanto à responsabilidade de Chappell Roan e declarou considerar o assunto encerrado.