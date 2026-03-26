Segurança diz que agiu por conta própria em caso envolvendo Chappell Roan

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O segurança Pascal Duvier, de 53 anos, se pronunciou pela primeira vez, nessa quarta-feira (25/3), sobre a polêmica envolvendo a cantora Chappell Roan e a enteada do jogador Jorginho. Em publicação nas redes sociais, ele negou ter agido a mando da artista durante o episódio ocorrido em um hotel de luxo em São Paulo.

“Normalmente não abordo rumores online, mas as acusações que circulam atualmente são falsas e constituem difamação. Assumo total responsabilidade pelas interações do dia 21 de março”, afirmou Duvier. Ele acrescentou que estava no local “a serviço de outra pessoa” e não integrava a equipe de segurança de Chappell Roan.

Segundo o profissional, suas decisões foram baseadas em informações fornecidas pelo hotel, além de situações observadas nos dias anteriores e em uma avaliação de risco. “As ações que tomei não foram em nome de Chappell Roan, da sua equipa de segurança pessoal, da sua gestão ou de quaisquer outros indivíduos”, declarou. Ele também disse que sua única interação com a mãe da criança foi “calma e bem-intencionada”, embora tenha lamentado o desfecho.

Após o pronunciamento, internautas resgataram imagens que mostram Pascal Duvier acompanhando a cantora Sabrina Carpenter em São Paulo dias antes do ocorrido, sugerindo que ele estaria trabalhando para outra artista no período. Ele também foi visto durante a participação especial de Luísa Sonza, que apareceu de surpresa no show de Sabrina Carpenter no Lollapalooza.

Duvier também já foi conhecido por atuar como segurança de Kim Kardashian, tendo deixado a função após o assalto sofrido pela socialite em Paris, em 2016. A assessoria de Chappell Roan reiterou que o profissional não fazia parte de sua equipe no Brasil. O hotel onde ocorreu o episódio disse apenas que não comenta casos envolvendo hóspedes.

A confusão ocorreu no dia 21 de março, horas antes da apresentação de Chappell Roan no Lollapalooza. De acordo com relatos de Jorginho, a esposa dele, Catherine Harding, estava tomando café da manhã com a filha, Ada Law, de 11 anos, quando a menina percebeu a presença da cantora no hotel.

Segundo a família, a criança apenas olhou e sorriu para a artista à distância. Momentos depois, um segurança teria se aproximado da mesa afirmando que ela não deveria “assediar ou desrespeitar” a cantora. “Minha filha ficou super assustada e chorou muito”, relatou o jogador.

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Posteriormente, Chappell Roan publicou um vídeo pedindo desculpas e afirmando que não presenciou a situação. A cantora também reforçou que o segurança envolvido não fazia parte de sua equipe. “Não odeio fãs, não odeio crianças. Isso é loucura”, disse.