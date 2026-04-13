Após confusão com segurança, Jorginho e Chappell Roan fazem as pazes

O jogador Jorginho declarou que o conflito envolvendo sua família e a cantora Chappell Roan em São Paulo foi um "mal entendido". Após as acusações iniciais, o atleta explicou nesta segunda-feira (13/4) que o assunto está encerrado.

Segundo o jogador, a artista entrou em contato direto com sua esposa, Catherine Harding. A conversa serviu para esclarecer que Roan não teve nenhuma relação com a abordagem intimidadora sofrida pela filha do casal em um hotel paulista.

Chappell Roan explicou que sequer percebeu a presença da família no local e não solicitou intervenção de seguranças.

Quando se manifestou publicamente sobre o episódio, a artista lamentou o ocorrido e disse ser injusto presumir más intenções de fãs sem motivo real. "Desculpa à mãe e à filha. Alguém presumiu que vocês fariam algo, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso", declarou.

O jogador admitiu que sua reação inicial pública foi motivada pelo impulso de proteger seus familiares. "Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora", justificou.

Chappell Roan se envolveu em polêmica com o jogador Jorginho, quando veio ao Brasil se apresentar no Lollapalooza

Segurança de celebridades assumiu erro na abordagem

O segurança Pascal Duvier assumiu a responsabilidade pelo episódio, mas negou trabalhar para a equipe de Roan. Ele afirmou que agiu por conta própria, baseando-se em avaliações de risco do hotel e eventos anteriores.

"Eu estava no hotel a serviço de outra pessoa e não fazia parte da equipe de segurança pessoal de Chappell Roan", escreveu Duvier em rede social. Ele garantiu que sua decisão não teve influência da artista americana.

O imbróglio começou quando Ada, de 11 anos, tentou identificar se a artista estava na mesa ao lado durante o café da manhã. A menina é filha de Catherine com o ator Jude Law e fã declarada da cantora.

Na época, Jorginho criticou a postura da equipe de Roan, afirmando que passar por uma mesa não deveria ser considerado assédio. Ele relatou que a criança chegou a chorar após ser repreendida de forma agressiva pelo segurança.

Pascal Duvier é um nome conhecido na proteção de famosos, tendo trabalhado para Kim Kardashian em 2016. Ele foi dispensado pela empresária após o assalto milionário sofrido por ela em um hotel em Paris, na França.

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Após os esclarecimentos, o atleta pediu o fim das hostilidades na internet contra ambos os lados. Jorginho reforçou que, com as novas informações, ficou claro que Roan não sabia o que estava acontecendo no momento da confusão.