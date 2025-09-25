Roteirista de 'O Urso' é algemado e retirado de trem em NY

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O roteirista Alex O’Keefe, conhecido por trabalhos nas séries “O Urso” e “Shrill”, foi algemado e retirado de um trem em Nova York, nos Estados Unidos, na semana passada, após uma passageira reclamar da forma como ele estava sentado. O caso ganhou repercussão após O’Keefe compartilhar registros do episódio em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por dotgov (@dotgov)

Segundo o roteirista, que é um homem negro, uma mulher idosa e branca se incomodou com a postura dele e pediu que ele “sentasse direito”. Ao se recusar, a passageira procurou o condutor, que chamou a polícia.

“Uma mulher idosa e branca imediatamente apontou para mim e disse para eu sentar direito. Eu me recusei, então ela foi até o condutor e reclamou. O condutor chamou a polícia e parou o trem”, relatou O’Keefe.

O roteirista foi algemado e multado. Ele recebeu uma intimação por conduta desordeira, considerada uma infração, mas não chegou a ser preso e posteriormente pôde embarcar em outro trem.

“A polícia me mandou sair do trem. Eu me recusei e perguntei o que estava fazendo de ilegal. Eles disseram que eu estava ‘perturbando a ordem’. Me tiraram do trem sem nem falar com a mulher que havia reclamado”, acrescentou O’Keefe.

A MTA, autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, afirmou que O’Keefe violou regras ao apoiar os pés em outro assento. “Se você coloca os pés nos assentos, está quebrando as regras dos trens e metrôs da MTA. A polícia precisa se envolver por causa disso? É só tirar os pés do assento e respeitar os outros passageiros. Vamos olhar o vídeo e lidar com todos os dramas que surgem de interações simples hoje em dia”, disse Janno Lieber, presidente da MTA.

Para O’Keefe, o tratamento foi desigual por ele ser um homem negro. “Enquanto esperávamos a polícia, o amigo da passageira disse: ‘Você não é mais a minoria’. A polícia me prendeu sem sequer ouvir a mulher que fez a denúncia. Apenas pessoas negras ficaram por perto e gravaram a abordagem”, relatou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O roteirista também destacou que exigiu a presença de um advogado durante a detenção e criticou a situação como reflexo de um crescimento de comportamentos abusivos no país.

Principais Prêmios Vencidos pela Série "O Urso"

Emmy Awards (Emmy do Primetime)

O "O Urso" se destacou no Emmy, vencendo consistentemente as principais categorias de atuação e série de comédia.

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White (vitórias consecutivas)

Melhor Atriz em Série de Comédia: Ayo Edebiri

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Ebon Moss-Bachrach

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Liza Colón-Zayas

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Jamie Lee Curtis

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Jon Bernthal

Melhor Direção em Série de Comédia: Christopher Storer (por episódios como "Review" e "Fishes")

Melhor Roteiro em Série de Comédia: Christopher Storer

Outras Categorias: A série também venceu inúmeros prêmios técnicos, incluindo Melhor Elenco, Melhor Edição de Imagem, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição de Som.

Golden Globe Awards (Globo de Ouro)

A série dominou as categorias de Comédia/Musical no Globo de Ouro:

Melhor Série de Televisão – Musical ou Comédia

Melhor Ator em Série de Televisão – Musical ou Comédia: Jeremy Allen White (vitórias consecutivas em todas as temporadas até o momento)

Melhor Atriz em Série de Televisão – Musical ou Comédia: Ayo Edebiri

Screen Actors Guild Awards (SAG Awards)

Os prêmios do sindicato dos atores reconheceram o trabalho do elenco em conjunto e individualmente:

Melhor Performance de um Elenco em Série de Comédia

Melhor Performance de um Ator Masculino em Série de Comédia: Jeremy Allen White

Melhor Performance de uma Atriz Feminina em Série de Comédia: Ayo Edebiri

Critics' Choice Awards

Melhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White

Melhor Série de Comédia

Writers Guild of America Awards (WGA Awards)

Melhor Série de Comédia

Melhor Novo Roteiro em Série

Outros Prêmios Notáveis