Roteirista de 'O Urso' é algemado e retirado de trem em NY
Alex O’Keefe contou que colocou os pés em um assento, o que causou a fúria de outra passageira e polícia foi acionada
compartilheSiga no
O roteirista Alex O’Keefe, conhecido por trabalhos nas séries “O Urso” e “Shrill”, foi algemado e retirado de um trem em Nova York, nos Estados Unidos, na semana passada, após uma passageira reclamar da forma como ele estava sentado. O caso ganhou repercussão após O’Keefe compartilhar registros do episódio em suas redes sociais.
Ver essa foto no Instagram
Segundo o roteirista, que é um homem negro, uma mulher idosa e branca se incomodou com a postura dele e pediu que ele “sentasse direito”. Ao se recusar, a passageira procurou o condutor, que chamou a polícia.
Leia Mais
“Uma mulher idosa e branca imediatamente apontou para mim e disse para eu sentar direito. Eu me recusei, então ela foi até o condutor e reclamou. O condutor chamou a polícia e parou o trem”, relatou O’Keefe.
O roteirista foi algemado e multado. Ele recebeu uma intimação por conduta desordeira, considerada uma infração, mas não chegou a ser preso e posteriormente pôde embarcar em outro trem.
“A polícia me mandou sair do trem. Eu me recusei e perguntei o que estava fazendo de ilegal. Eles disseram que eu estava ‘perturbando a ordem’. Me tiraram do trem sem nem falar com a mulher que havia reclamado”, acrescentou O’Keefe.
A MTA, autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, afirmou que O’Keefe violou regras ao apoiar os pés em outro assento. “Se você coloca os pés nos assentos, está quebrando as regras dos trens e metrôs da MTA. A polícia precisa se envolver por causa disso? É só tirar os pés do assento e respeitar os outros passageiros. Vamos olhar o vídeo e lidar com todos os dramas que surgem de interações simples hoje em dia”, disse Janno Lieber, presidente da MTA.
Para O’Keefe, o tratamento foi desigual por ele ser um homem negro. “Enquanto esperávamos a polícia, o amigo da passageira disse: ‘Você não é mais a minoria’. A polícia me prendeu sem sequer ouvir a mulher que fez a denúncia. Apenas pessoas negras ficaram por perto e gravaram a abordagem”, relatou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O roteirista também destacou que exigiu a presença de um advogado durante a detenção e criticou a situação como reflexo de um crescimento de comportamentos abusivos no país.
Principais Prêmios Vencidos pela Série "O Urso"
Emmy Awards (Emmy do Primetime)
O "O Urso" se destacou no Emmy, vencendo consistentemente as principais categorias de atuação e série de comédia.
-
Melhor Série de Comédia
-
Melhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White (vitórias consecutivas)
-
Melhor Atriz em Série de Comédia: Ayo Edebiri
-
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Ebon Moss-Bachrach
-
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Liza Colón-Zayas
-
Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Jamie Lee Curtis
-
Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Jon Bernthal
-
Melhor Direção em Série de Comédia: Christopher Storer (por episódios como "Review" e "Fishes")
-
Melhor Roteiro em Série de Comédia: Christopher Storer
-
Outras Categorias: A série também venceu inúmeros prêmios técnicos, incluindo Melhor Elenco, Melhor Edição de Imagem, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição de Som.
Golden Globe Awards (Globo de Ouro)
A série dominou as categorias de Comédia/Musical no Globo de Ouro:
-
Melhor Série de Televisão – Musical ou Comédia
-
Melhor Ator em Série de Televisão – Musical ou Comédia: Jeremy Allen White (vitórias consecutivas em todas as temporadas até o momento)
-
Melhor Atriz em Série de Televisão – Musical ou Comédia: Ayo Edebiri
Screen Actors Guild Awards (SAG Awards)
Os prêmios do sindicato dos atores reconheceram o trabalho do elenco em conjunto e individualmente:
-
Melhor Performance de um Elenco em Série de Comédia
-
Melhor Performance de um Ator Masculino em Série de Comédia: Jeremy Allen White
-
Melhor Performance de uma Atriz Feminina em Série de Comédia: Ayo Edebiri
Critics' Choice Awards
-
Melhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White
-
Melhor Série de Comédia
Writers Guild of America Awards (WGA Awards)
-
Melhor Série de Comédia
-
Melhor Novo Roteiro em Série
Outros Prêmios Notáveis
-
Independent Spirit Awards: Incluindo Melhor Atuação de Elenco em Série Roteirizada e Melhor Atuação Coadjuvante.
-
TCA Awards (Associação de Críticos de Televisão): Incluindo Melhor Programa Novo.