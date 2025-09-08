Emmy 2025: saiba quando será a premiação e onde assistir

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Emmy 2025 ocorre no próximo domingo, 14/9, diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A principal premiação da televisão norte-americana chega à sua 77ª edição, celebrando as produções exibidas entre junho de 2024 e maio de 2025.

A cerimônia será apresentada pelo comediante Nate Bargatze. A noite reserva surpresas, com séries de diferentes plataformas de streaming disputando os prêmios mais cobiçados da TV mundial.

Que horas começa e onde assistir ao Emmy 2025

A transmissão ao vivo começa às 22h (horário de Brasília).

Quem é cliente SKY e SKY+ pode acompanhar tudo direto da TV no canal TNT. Outra opção é assistir pelo aplicativo da operadora, que garante a transmissão em tempo real.

Para quem prefere streaming, o HBO Max transmite a cerimônia completa com toda a cobertura da noite.

Quais as séries favoritas ao Emmy 2025?

A lista de indicados reflete a força das plataformas de streaming, que dominam as principais categorias. Entre os destaques estão:

Ruptura (Apple TV+) – 27 indicações, incluindo Melhor Série de Drama;

Pinguim (HBO) – 24 indicações, consolidando o universo do Batman na TV;

O Estúdio (Apple TV+) – 12 indicações e já reconhecida como a comédia mais indicada da história do Emmy;

Adolescência (Netflix) – sucesso de público que disputa como Melhor Minissérie.

Além delas, produções como The Last of Us, The White Lotus e Abbott Elementary também aparecem em diversas categorias.

Principais categorias do Emmy 2025

A disputa promete momentos históricos. Veja alguns dos indicados mais comentados:

Melhor Série de Drama

Andor (Disney+);

The White Lotus (HBO);

The Last of Us (HBO);

Ruptura (Apple TV+);

A Diplomata (Netflix).

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary (Disney+);

O Urso (Disney+);

Hacks (HBO);

O Estúdio (Apple TV+);

Falando a Real (Apple TV+).

Melhor Minissérie ou Série Limitada

Adolescência (Netflix);

Black Mirror (Netflix);

Pinguim (HBO);

Morrendo por Sexo (Disney+).

O peso da 77ª edição

O Emmy 2025 não apenas premia séries aclamadas, mas também reflete como o consumo de televisão mudou. O domínio dos streamings é evidente, com Apple TV+, HBO, Netflix e Disney+ concentrando praticamente todas as principais indicações.

A expectativa é que Ruptura e Pinguim travem uma das disputas mais acirradas da noite, enquanto O Estúdio pode surpreender na comédia. Já Adolescência, fenômeno da Netflix, promete forte presença entre as minisséries.

Com séries consagradas e novos sucessos dividindo espaço, a edição deste ano promete consolidar tendências e abrir espaço para novos formatos que conquistam cada vez mais o público global.