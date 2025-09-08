Emmy 2025: saiba quando será a premiação e onde assistir

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O Emmy 2025 ocorre no próximo domingo, 14/9, diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A principal premiação da televisão norte-americana chega à sua 77ª edição, celebrando as produções exibidas entre junho de 2024 e maio de 2025.
Para quem prefere streaming, o HBO Max transmite a cerimônia completa com toda a cobertura da noite.
Quais as séries favoritas ao Emmy 2025?
A lista de indicados reflete a força das plataformas de streaming, que dominam as principais categorias. Entre os destaques estão:
Ruptura (Apple TV+) – 27 indicações, incluindo Melhor Série de Drama;
Pinguim (HBO) – 24 indicações, consolidando o universo do Batman na TV;
O Estúdio (Apple TV+) – 12 indicações e já reconhecida como a comédia mais indicada da história do Emmy;
Adolescência (Netflix) – sucesso de público que disputa como Melhor Minissérie.
A atriz Ayo Edebiri, de 29 anos, alcançou um feito histórico ao tornar-se a primeira mulher indicada ao Emmy Awards nas categorias atuação e direção por uma série de comédia na mesma temporada.
No dia 15/07, Edebiri apareceu entre as indicadas nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia e Melhor Direção, ambas pela série “O Urso”.
Além disso, ela se tornou a mais jovem mulher negra a receber três nomeações na categoria de atuação.
Em “O Urso”, ela interpreta a personagem Sydney, uma jovem chef de cozinha, e também dirigiu o episódio “Napkins”, da terceira temporada, em 2024.
“Bem, estou simplesmente chocada, incrivelmente honrada e grata. Muita gratidão a todos que tornaram isso possível, ao nosso elenco e à nossa equipe perfeita e linda, que torna isso tudo possível”, festejou a atriz em publicação no Instagram.
Criada por Christopher Storer e produzida pela FX, a série “O Urso” recebeu ao todo 13 indicações na 77ª edição do Emmy Awards, cuja cerimônia está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, na Califórnia.
A trama segue um jovem chef que, após o suicídio de seu irmão mais velho, volta à cidade de Chicago para administrar a lanchonete de sua família. O personagem é vivido pelo ator Jeremy Allen White.
Criado em 1949, o Emmy é o mais importante prêmio da indústria televisiva mundial.
Filha única de pais imigrantes - mãe de Barbados e pai da Nigéria -, Ayo Edebiri nasceu no dia 03/10/1995 em Boston, capital do estado de Massachusetts.
Ela estudou na Boston Latin School, onde começou a se interessar por comédia e improviso. Em 2013, ingressou na Universidade de Nova York com a ideia de seguir a carreira de professora, mas migrou para o curso de artes dramáticas ao se identificar com a atuação.
No início da carreira, ela teve experiência com stand-up e criou uma série digital, além de fazer trabalhos como roteirista e de dublagem na série de animação “Big Mouth”.
Em 2022, ela alcançou fama ao assumir o papel de Sydney Adamu em “O Urso”. Na preparação para o trabalho, a atriz treinou com o elenco no “Institute of Culinary Education”, em Los Angeles.
Em 2024, Edebiri conquistou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia por sua performance em “O Urso”.
No cinema, ela acumula alguns trabalhos, como nos filmes â??Bottomsâ?, â??Theater Camp: Um VerÃ£o Alucinanteâ? e â??The Sweet Eastâ?, todos de 2023.
Além disso, Edebiri teve participações na série “Abbott Elementary” e no episódio “Joan is Awful” de “Black Mirror”.
Ela também já emprestou sua voz para dublagem de animações famosas, como para a personagem Inveja em “Divertida Mente 2”, sucesso de bilheteria.
Neste ano, a atriz estrela o filme de terror “Opus” e está envolvida nas filmagens de “After the Hunt”, nova produção do italiano Luca Guadagnino que tem Julia Roberts e Andrew Garfield no elenco.
Recentemente, ela anunciou em entrevista ao â??The Wall Street Journalâ? que serÃ¡ responsÃ¡vel pelo roteiro do filme â??Barney, o Dinossauroâ?.
Ayo Edebiri também tornou-se um ícone fashion em Hollywood, com looks bastante elogiados em diversas cerimônias.
A atriz se identifica como queer e é engajada em temas sociais, sendo conhecida pela defesa da educação pública, representatividade de minorias e direitos dos imigrantes.
Além delas, produções como The Last of Us, The White Lotus e Abbott Elementary também aparecem em diversas categorias.
A disputa promete momentos históricos. Veja alguns dos indicados mais comentados:
Melhor Série de Drama
Andor (Disney+);
The White Lotus (HBO);
The Last of Us (HBO);
Ruptura (Apple TV+);
A Diplomata (Netflix).
Melhor Série de Comédia
Abbott Elementary (Disney+);
O Urso (Disney+);
Hacks (HBO);
O Estúdio (Apple TV+);
Falando a Real (Apple TV+).
Melhor Minissérie ou Série Limitada
Adolescência (Netflix);
Black Mirror (Netflix);
Pinguim (HBO);
Morrendo por Sexo (Disney+).
O peso da 77ª edição
O Emmy 2025 não apenas premia séries aclamadas, mas também reflete como o consumo de televisão mudou. O domínio dos streamings é evidente, com Apple TV+, HBO, Netflix e Disney+ concentrando praticamente todas as principais indicações.
A expectativa é que Ruptura e Pinguim travem uma das disputas mais acirradas da noite, enquanto O Estúdio pode surpreender na comédia. Já Adolescência, fenômeno da Netflix, promete forte presença entre as minisséries.
Com séries consagradas e novos sucessos dividindo espaço, a edição deste ano promete consolidar tendências e abrir espaço para novos formatos que conquistam cada vez mais o público global.