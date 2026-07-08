Banda copia 'pausa para hidratação’ da Copa do Mundo em shows

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda alemã de metalcore Deadend encontrou uma forma inusitada de brincar com um dos assuntos mais comentados da Copa do Mundo de 2026. O grupo viralizou nas redes sociais após incluir, durante os shows, uma pausa para hidratação inspirada no protocolo adotado pela FIFA durante as partidas do torneio.

Em um vídeo publicado no Instagram, os músicos interrompem a apresentação em meio ao show para anunciar um "pausa para hidratação". Em seguida, passam a distribuir copos de água para o público, que reage com risadas e entra na brincadeira.

Na legenda da publicação, a banda resumiu a inspiração com bom humor: "The World Cup made us do this" ("A Copa do Mundo nos fez fazer isso").

A cena faz referência ao “hydration break”, intervalo para hidratação implementado pela FIFA durante os jogos da Copa do Mundo de 2026. O protocolo foi adotado por causa das altas temperaturas registradas em diversas partidas e acabou se tornando um dos assuntos mais debatidos da competição. Além das discussões sobre a necessidade das pausas, outro detalhe passou a chamar a atenção dos torcedores.

Durante os intervalos, os DJs dos estádios costumam aproveitar o momento para tocar grandes sucessos musicais, transformando a pausa em uma espécie de animação para o público. Em diversas partidas, a estratégia fez com que torcedores interrompessem as vaias para cantar junto as músicas escolhidas.

Quem é a Deadend?

Formada durante a pandemia de Covid-19, a Deadend é uma banda de metalcore do Sul da Alemanha formada por Lukas (vocais), Dominik (guitarra), Lorenz (baixo), Thomas (sintetizadores e DJ) e Mike (bateria).

O grupo mistura vocais agressivos, riffs pesados, breakdowns e elementos eletrônicos, características tradicionais do gênero. Em janeiro de 2025, a banda lançou seu primeiro álbum de estúdio, “The butterfly effect”, trabalho que aborda temas como conflitos pessoais, transformação e resiliência.

Entre as faixas de destaque está “Fever dream”, um dos singles mais recentes do grupo, que vem ajudando a ampliar a presença da Deadend na cena do metal europeu.

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