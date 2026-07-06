‘As branquelas’: após eliminação, web recria meme de Vini Jr. e Haaland

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Antes do jogo entre Brasil e Noruega, um vídeo dominou as redes sociais: uma versão criada por IA de uma cena do filme “As branquelas” protagonizada pelos jogadores Vini Jr. e Erling Haaland. Mas, depois da derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo nesse domingo (5/7), um internauta decidiu dar uma reviravolta em uma montagem que já havia viralizado antes da partida.

Na nova versão, os papéis de Vinicius Júnior e Haaland foram invertidos em uma das cenas mais famosas do filme. Desta vez, Haaland aparece como Latrell Spencer, personagem interpretado por Terry Crews, enquanto Vini Jr. assume o papel de Tiffany Wilson, personagem vivida por Marlon Wayans disfarçado de socialite. Os rostos dos jogadores foram inseridos na sequência em que os personagens cantam "A thousand miles", sucesso de Vanessa Carlton.

A montagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais e divertiu torcedores, mesmo entre os brasileiros frustrados com a eliminação. "Pior que ficou bom o meme, precisava rir hoje", comentou um internauta. “Um dia da caça, outro do caçador”, brincou um post. "Zoamos, zoamos e no fim saímos como a piada”, escreveu outro.

Diversos perfis lembraram que, no desfecho do filme, a história não termina como muitos imaginam. "Quando criaram o meme, só esqueceram que, no fim do filme, o Latrell não pegou a loira. Que deu um fora nele”, disse outro. "Esqueceram de avisar que no final as branquelas que se dão bem hahaha", escreveu um terceiro.

A brincadeira surgiu dias antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa. Na versão original, Vinicius Júnior aparecia como Latrell Spencer, enquanto Haaland assumia o papel de Tiffany Wilson, invertendo a dinâmica vista na nova montagem.

O vídeo chamou tanta atenção que o próprio Haaland comentou a publicação e marcou o atacante brasileiro. "Hahahahahaha @vinijr we need to recreate this" ("Precisamos recriar isso"), escreveu o norueguês.

Vinicius respondeu com uma sequência de risadas, entrando na brincadeira. A repercussão foi além do futebol e chegou ao elenco do filme. Terry Crews, intérprete de Latrell em "As branquelas", também reagiu ao vídeo com emojis de risada. O ator acompanhou o jogo no do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele encontrou grandes nomes do futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno e Rivaldo.

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