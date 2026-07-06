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ALEGRIA NÓRDICA

Namorada de Haaland vibra após eliminação do Brasil: 'Loucura'

Isabel Johansen acompanhou a vitória da Noruega por 2 a 1 no MetLife Stadium e celebrou a classificação às quartas de final da Copa

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06/07/2026 08:44 - atualizado em 06/07/2026 08:45

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Erling Haaland e a namorada, Isabel Johansen, após a vitória da Noruega sobre o Brasil
Erling Haaland e a namorada, Isabel Johansen, após a vitória da Noruega sobre o Brasil crédito: Redes sociais

Após ver o namorado, Erling Haaland, comandar a vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, nesse domingo (5/7), Isabel Johansen comemorou a classificação às quartas de final da Copa do Mundo 2026 nas redes sociais.

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A ex-jogadora de futebol compartilhou registros da festa da família ainda no estádio MetLife Stadium, chamado oficialmente pela Fifa de Estádio de Nova York/Nova Jersey.

 

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Isabel resumiu a emoção norueguesa com a vitória: "Loucura". Ela não escondeu o orgulho pelo namorado, que tocou 30 vezes na bola em todo o jogo, deu 13 passes e finalizou quatro vezes: três delas no alvo, sendo que duas balançaram as redes em um intervalo de 11 minutos.

Além dos registros com o atacante e amigos, Isabel compartilhou imagens da festa dos torcedores. Com a vitória, a Noruega avançou para as quartas de final, onde vai enfrentar a Inglaterra.

Haaland também publicou uma imagem após a partida ainda no vestiário do estádio. O jogador tirou uma foto do próprio rosto e escreveu: "Well well well" ["ora, ora, ora", em tradução livre para o português], além de incluir um emoji de risada.

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