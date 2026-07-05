'Merecíamos esse título": tristeza toma conta do Brasil após derrota para Noruega

A euforia que tomava conta do Rio de Janeiro antes do início da partida foi se dissipando aos poucos neste domingo (5), à medida que o sonho do Brasil de conquistar o hexacampeonato mundial ruía após o segundo gol da Noruega.

Em uma rua de Copacabana famosa por seus bares, onde centenas de pessoas ocupavam a via, vestindo camisas e portando bandeiras nas cores verde e amarela, o clima de festa e a música deram lugar à resignação.

"Acho que merecíamos esse título. Os brasileiros são um povo resiliente, que sai para trabalhar todos os dias, que luta constantemente. Acho que era um momento de felicidade que merecíamos, mas é muito triste", disse à AFP Ivo Magalhães, de 26 anos, com um semblante abatido.

O Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland (79' e 89') definindo a partida antes de Neymar descontar de pênalti nos acréscimos (90'+9), no que Magalhães descreveu como o último gol do craque brasileiro em Copas do Mundo.

Pouco antes, o otimismo reinava em todos os cantos do país.

Na Fan Fest na praia de Copacabana, onde cerca de 10 mil pessoas assistiram à transmissão da partida, os cânticos e buzinas podiam ser ouvidos a quarteirões de distância.

Mas esses sons se transformaram em gritos de desespero à medida que os minutos passavam sem que a Seleção Brasileira marcasse.

"Foi um jogo muito bom, mas perdemos mais chances do que eles", disse Rondinelli da Silva, de 49 anos, usando um boné e uma camisa nas cores da bandeira brasileira, após o apito final.

Para Martim Manuel, o erro inicial foi não ter Neymar em campo para cobrar o pênalti perdido por Bruno Guimarães no primeiro tempo.

"Faltou uma decisão melhor ali", disse o torcedor de 33 anos, em uma crítica indireta ao técnico italiano Carlo Ancelotti.

- "A vida continua" -

Nem todos na rua compartilhavam o mesmo abatimento.

"Estamos tristes, mas tudo bem, né? O jogo continua, a vida continua. Agora só nos resta torcer para que as seleções latino-americanas vençam, pelo menos", disse Isadora Poeira, de 27 anos, referindo-se à Argentina, Colômbia e México, que ainda estão no torneio.

Para o Brasil, que não conquista o título desde 2002, esta foi a terceira eliminação consecutiva antes das semifinais.

Sob o comando de Ancelotti, que assumiu a seleção canarinho em maio de 2025, a equipe venceu seu grupo e avançou para as oitavas de final após uma apertada vitória por 2 a 1 sobre o Japão.

Mas isso não foi suficiente contra a Noruega, seleção que o próprio Ancelotti descreveu como "um adversário difícil, com estrutura e organização".

A equipe de Stale Solbakken, que faz sua primeira aparição em uma Copa do Mundo em 28 anos, avança para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor da partida entre México e Inglaterra.

A poucos quarteirões da Fan Fest, em um bar na praia do Leme, torcedores noruegueses comemoravam a classificação para as quartas de final, exibindo suas camisas e bandeiras vermelhas e azuis e realizando a agora famosa "remada viking".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ll/ag/aam