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Após eliminar Brasil, Haaland atribui seu faro de gol a 'dom de Deus'

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Repórter
05/07/2026 20:54

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O atacante Erling Haaland, autor dos dois gols da Noruega na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, afirmou que sua capacidade de converter as poucas chances que recebe é um "dom de Deus'.

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"Se eu tiver uma ou duas chances, geralmente elas acabam em gol. Não sei como faço isso, mas é assim que funciona. O segredo é manter o foco. Digo a mim mesmo que a chance vai aparecer", explicou Haaland após a partida.

O camisa 9 norueguês, artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Kylian Mbappé e Lionel Messi com sete gols, admitiu que está começando a encarar sua extraordinária eficiência diante do gol como um dom divino.

"Acho que estou começando a perceber que é um presente de Deus a bola entrar perfeitamente, bem rente à trave. É incrível", afirmou.

Haaland também destacou a resiliência da Noruega depois de suportar durante grande parte do jogo o domínio brasileiro

"Continuamos avançando", resumiu.

"Espero que todos os jovens que assistirem a esta entrevista, quando forem um pouco mais velhos, sintam que jogar pela Noruega é o que lhes dará o maior orgulho em toda a sua vida. É absolutamente incrível", declarou.

Haaland descreveu a vitória sobre o Brasil como "a melhor partida da história da Noruega" e um momento que pode ser um divisor de águas para o futebol do país.

  

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bur-prb/ag/mcd/cb

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