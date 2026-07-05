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Quem é a companheira de Haaland e mãe do filho do craque norueguês

Isabel Johansen, de 22 anos, é ex-jogadora de futebol e conhece o atleta desde a adolescência; o casal está junto desde 2021 e teve o primeiro filho em 2024

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Repórter
05/07/2026 20:22

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vestidos com roupas esportivas, o casal Isabel e Haaland posa para foto em Gramado
Haaland e Isabel são discretos e não expõem fotografias do filho; craque diz que a paternidade o ajudou a evoluir crédito: Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Erling Haaland, de 25 anos, liderou a vitória da Noruega sobre o Brasil, no MetLife Stadium, neste domingo (5/7), eliminando a Seleção Brasileira da Copa 2026.

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No entorno do atleta, desperta curiosidade a presença de Isabel Haugseng Johansen, companheira do atacante desde 2021.

Isabel, de 22, é ex-jogadora de futebol e atuou nas categorias de base do Bryne FK, o mesmo clube onde Haaland iniciou a carreira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que deixou o esporte profissional, mas ainda sente falta da rotina nos gramados. "Para ser honesta, eu não era a melhor nos dribles. Eu era mais da velocidade, de correr", afirmou.

Os dois cresceram na cidade de Bryne, no Sul da Noruega, e se conheceram ainda adolescentes, quando defendiam as equipes de base do clube local.

Em um vídeo publicado no canal do atacante no YouTube, Isabel relembrou um episódio da infância e contou que costumava observar Haaland, que tem uma agente brasileira, durante encontros entre amigos e familiares. Em tom descontraído, ele lembrou que chegou a espiá-lo pelo buraco da fechadura quando ele estava em outro cômodo da casa.

Apesar de se conhecerem desde jovens, o relacionamento começou apenas em 2021. Em entrevista à emissora norueguesa NRK, Haaland revelou que foi Isabel quem tomou a iniciativa, enviou a primeira mensagem e marcou um encontro.

O casal teve o primeiro filho em dezembro de 2024. Desde então, Haaland afirmou que a paternidade trouxe reflexos positivos também para a carreira.

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Os dois mantêm a vida familiar longe da exposição pública e não divulgaram o nome nem imagens do rosto da criança.

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