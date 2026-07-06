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DERROTA HISTÓRICA

Fernanda Gentil faz Casemiro chorar após eliminação do Brasil na Copa

Ao questionar o volante sobre o que dizer para as crianças que acreditaram no hexa, a jornalista deixou jogador sem palavras

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/07/2026 11:59

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Casemiro foi às lágrimas depois que Fernanda Gentil pediu que ele mandasse um recado para crianças brasileiras tristes após a eliminação
Casemiro foi às lágrimas depois que Fernanda Gentil pediu que ele mandasse um recado para crianças brasileiras tristes pela eliminação do Brasil crédito: CazéTV

O jogador Casemiro chorou durante uma entrevista para a CazéTV após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026. O país foi eliminado depois de perder por 2 a 1 para a Noruega, nesse domingo (5/7). A emoção também tomou conta dos jornalistas Fernanda Gentil e Fred Caldeira, que se comoveram ao vivo.

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O momento aconteceu quando Fernanda pediu ao jogador que deixasse uma mensagem para os torcedores mais jovens, que viveram intensamente a campanha da seleção e teriam dificuldade para lidar com a frustração da eliminação. "Vou te pedir uma coisa muito difícil de fazer neste momento, mas nós, com o nosso privilégio, eu, Fred, você, CazéTV... a Copa do Mundo acabou aqui. Daqui dois, três, seis meses, a gente entra no eixo de novo, esquece, assimila. Mas a realidade é diferente para a maioria das crianças. Elas não têm esse tempo para voltar. O que você diz para as crianças não deixarem de acreditar mesmo com a derrota?", perguntou.

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Casemiro tentou responder, mas interrompeu a fala. Visivelmente emocionado, permaneceu alguns segundos em silêncio. "É difícil achar palavras”, disse em seguida. 

Enquanto o volante chorava, Fernanda Gentil e Fred Caldeira também se emocionaram e o abraçaram.

"Sou de uma geração que não venceu"

Após alguns instantes, Fernanda voltou a conversar com o jogador e perguntou o que o fez continuar acreditando na Seleção depois de ver grandes ídolos brasileiros também perderem Copas do Mundo. "O que te fez seguir quando viu esses caras perdendo?", questionou.

Ainda com a voz embargada, Casemiro falou sobre o sonho de conquistar o Mundial. "É um sonho. É o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo. Tive três oportunidades, sou um privilegiado. Mas sou de uma geração que não venceu”, desabafou.

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O volante também lamentou a decepção causada aos torcedores. "A gente tenta, faz um bom trabalho e sabe que desaponta mais de 200 milhões de brasileiros. Mas a vida segue. Neste momento, só quero estar com a minha família e filhos”, confessou. 

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