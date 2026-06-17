Casemiro, o homem de confiança de Ancelotti que está sob pressão

De volta à Seleção brasileira convocado por Carlo Ancelotti, Casemiro se tornou uma peça intocável na equipe... até que sua fraca estreia na Copa do Mundo o transformou no alvo preferido das críticas.

O ex-volante do Real Madrid, um dos líderes do elenco que busca o sexto título mundial, parecia ter tudo a seu favor para comandar a equipe na América do Norte, após ter uma excelente última temporada pelo Manchester United.

Mas sua atuação apagada no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, no sábado, na estreia na Copa, o fez viver os momentos mais difíceis desde que vestiu a camisa da Seleção pela primeira vez em 2011.

"Se o Casemiro está sendo discutido como está sendo discutido hoje, nós estamos discutindo, na verdade, o Ancelotti. Foi o Ancelotti que resgatou o Casemiro como símbolo da seleção dele", disse o jornalista José Trajano no programa Posse de Bola.

- "Jogador que mais decepcionou" -

Em sua primeira convocação, 'Carletto' surpreendeu ao convocar o meio-campista, que integrou um trio vital no meio de campo do Real Madrid, com Luka Modric e Toni Kroos, na conquista da Liga dos Campeões de 2022 sob seu comando.

O experiente volante estava há mais de um ano e meio fora da Seleção. Até que o o italiano o puxou e o escalou como titular em 12 das 13 partidas que comandou.

O camisa '5' foi capitão em quatro destes jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Embora a equipe tenha continuado mostrando deficiências na defesa (12 gols sofridos em 13 partidas), sua presença ajudou a dar equilíbrio ao meio-campo.

No início de sua terceira Copa do Mundo, porém, Casemiro, de 34 anos, pareceu lento, sem sintonia com seu companheiro Bruno Guimarães e pouco capaz de recuperar a bola, uma de suas características marcantes.

"Foi o jogador que mais decepcionou nessa estreia. Casemiro é o jogador que é o querido do treinador (...) todo treinador tem um cara que é assim, [que] confia, que é normal. Mas pelo que ele representa para o treinador, inclusive para a própria seleção (...) acho que ele realmente decepcionou", disse Romário em seu canal no YouTube.

- Futuro na MLS? -

Ao desembarcar nos Estados Unidos, o atleta reconheceu que seu país chegava "um pouco atrás" das grandes favoritas.

No jogo contra o Marrocos, Casemiro não voltou para o segundo tempo, e afirmou posteriormente que Ancelotti justificou sua substituição pelo cartão amarelo que ele recebeu.

Fabinho o substituiu e deu mais solidez à equipe ao lado de Bruno Guimarães, outro protegido do treinador.

A dúvida agora é se o segundo capitão será titular contra o Haiti na sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C.

Em sua primeira partida em Copas do Mundo desde 1974, os caribenhos deram trabalho à Escócia do meio-campista Scott McTominay, embora tenham sido derrotados por 1 a 0 em Boston.

"Quando se trata de Brasil, sempre queremos jogar melhor, ganhar. E depende da gente", comentou Casemiro após a estreia.

Para o ex-merengue, é vital recuperar seu nível e sua imagem em um momento em que sua carreira está em suspense após sua saída do United.

Apesar do desempenho de destaque na temporada que levou os 'Red Devils' de volta à Liga dos Campeões, ele não renovou seu contrato e deixará Manchester.

A imprensa internacional informou que ele já tem tudo acertado para se juntar ao Inter Miami de Lionel Messi. Mas o negócio está travado porque outro time da MLS, o Los Angeles Galaxy, exige uma compensação, disse à AFP uma fonte próxima ao jogador.

A equipe reivindica, de acordo com esta fonte, a posse dos chamados direitos de descoberta, uma espécie de lista de desejos que dá prioridade aos clubes para negociar com os atletas que desejam.

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