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DJ americano perde R$ 2,5 milhões depois de apostar no Brasil na Copa

Khaled investiu US$ 500 mil no título da seleção e receberia dez vezes mais caso o palpite se confirmasse

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
07/07/2026 14:13

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DJ Khaled apostou US$ 500 mil (R$ 2,57 milhões) no hexacampeonato do Brasil, mas perdeu o valor após a eliminação da seleção
DJ Khaled apostou US$ 500 mil (R$ 2,57 milhões) no hexacampeonato do Brasil, mas perdeu o valor após a eliminação da seleção crédito: Reprodução/ Instagram

O rapper americano DJ Khaled, que esteve presente na partida entre Brasil e Noruega, disputada neste domingo (5/7), apostou 500 mil dólares (R$ 2,57 milhões) na conquista do hexacampeonato do Brasil nesta Copa do Mundo.

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O músico publicou uma foto do palpite em sua conta do Instagram em 11 de junho, data de abertura do torneio no estádio Azteca, na Cidade do México

O palpite foi feito em parceria com uma casa de apostas parceira do Real Madrid, clube espanhol em que jogam craques como Vini Jr., Endrick, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. 

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O DJ Khaled acabou perdendo o dinheiro após a eliminação precoce da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, nas oitavas de final da competição.

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Caso o Brasil tivesse permanecido na Copa e vencido a final do campeonato, o rapper teria ganhado uma bolada de 5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões), dez vezes o valor inicial investido.

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