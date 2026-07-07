Como foi a festa de Ronaldinho Gaúcho após a eliminação do Brasil na Copa
Ex-jogador comandou farra em uma casa noturna de Manhattan no domingo (5/7). Apesar da eliminação, craque animou a festa ao lado de Leo Picon e Mc Maneirinho
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo no domingo (5/7) não impediu o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho de aproveitar a noite em um dos bairros mais badalados de Nova York. O craque foi convidado para ser o anfitrião de uma festa na balada Marquee, um dos principais clubes noturnos de Manhattan e cumpriu com seu compromisso.
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Os telões da balada exibiram a bandeira do Brasil e os presentes dançaram ao som de funk e outros ritmos brasileiros.
Além do Bruxo, a festa também contou com o som de Léo Picon, empresário, DJ e irmão de Jade Picon, e MC Maneirinho, que, desde o começo da Copa, esteve junto de Ronaldinho em outras boates nos Estados Unidos.
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"Não [estou] muito feliz pela nossa derrota, mas a gente não vai deixar o baile cair", declarou o camisa 11 do pentacampeonato conquistado em 2002.
Ronaldinho começou sua jornada no mundo da música no final de 2020, quando abriu a gravadora 'Tropa do Bruxo', uma parceria com o Wusta Studio, em Belo Horizonte. O projeto é focado na cena do rap e do trap e aposta em batidas que falam sobre futebol, aspirações e a vida na periferia.
Neste ano, o craque lançou a 'Tu Música', gravadora com sede em Miami, nos EUA, que já conta com mais de 3,5 milhões de ouvintes no Spotify. O álbum "Camisa 10", projeto inaugural da empresa, conta com participações de conhecidos nomes da música como Sean Paul e Pitbull.
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