Haaland comanda remada viking da Noruega com atuação 'surreal' contra o Brasil

Erling Haaland comandou a já famosa comemoração da Noruega com a remada viking, tocando o tambor diante da torcida nórdica após a vitória sobre o Brasil, e a equipe jogou ao ritmo ditado pelo atacante depois de chegar pela primeira vez às quartas de final da Copa do Mundo.

Na primeira participação da seleção norueguesa em um Mundial desde 1998, o técnico Stale Solbakken, meio-campista daquela equipe, está à frente de uma campanha histórica, inspirada em grande parte pelo homem que ele descreve como o "melhor artilheiro do mundo".

Nascido apenas algumas semanas após o fim da última participação da Noruega em um grande torneio (a Eurocopa de 2000), Haaland coloca o país em um patamar inédito no maior palco do futebol.

"Acho que a maneira como jogamos hoje mostrou que a Noruega é um time de futebol fantástico", disse o atacante.

"Na realidade, somos uma das melhores equipes da Europa e do mundo porque o que estamos fazendo é incrível, e isso custou 28 anos, levou tempo", acrescentou.

"Eu tenho 25 anos, então não podem me culpar" pela ausência da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, disse ele em tom de brincadeira. "É incrível. Tenho orgulho do meu país e tenho orgulho de todos".

Jogador do Manchester City, Haaland foi artilheiro do Campeonato Inglês em três das últimas quatro temporadas.

Seu histórico de gols pela Noruega é simplesmente assustador, mas talvez ainda mais impressionante seja a forma como ele inspirou o país a alcançar objetivos que antes pareciam inatingíveis.

"Eu sonhava em jogar a Copa do Mundo pela Noruega, mas nunca esperei vencer o Brasil, vamos ser sinceros", admitiu ele. "Eu pensava que certas coisas não eram possíveis, mas acho que estava enganado".

Haaland começou o torneio marcando dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque e anotou mais dois na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, que garantiu a classificação da Noruega para a fase de mata-mata.

A decisão de Stale Solbakken de poupá-lo contra a França (derrota por 4 a 1) parece agora uma jogada de mestre do técnico norueguês, visto que os 'Vikings' superaram todas as expectativas.

- "Mudando o país" -

Como era de se esperar, foi Haaland quem marcou o gol decisivo no fim para eliminar a Costa do Marfim na fase de 16-avos de final, antes de castigar o Brasil nas oitavas.

"Acho que estamos mudando o país", disse o camisa 9. "Nunca sonhei com isso. Quer dizer, é um pouco surreal".

Os sete gols de Haaland em apenas quatro jogos o colocam ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé no topo da artilharia do Mundial.

Seus números pela seleção são extraordinários: 62 gols em 54 jogos, tendo marcado nos últimos 14 jogos oficiais da Noruega, com 27 gols nesse período.

"Haaland é o melhor artilheiro do mundo", declarou Solbakken. Uma frase que está se tornando habitual conforme a Noruega avança em sua campanha histórica.

"Ele pareceu muito bem fisicamente hoje. Acho que foi difícil para os zagueiros do Brasil. Não sei até onde podemos chegar. Estamos entre os oito melhores. Vamos ver", disse o treinador.

Andreas Schjelderup, que entrou depois do intervalo e deu as duas assistências contra o Brasil, resumiu o clima no vestiário da Noruega em relação à sua superestrela: "Ficamos todos sem palavras".

"Simplesmente estamos felizes por ele ser norueguês e jogar conosco", acrescentou Schjelderup.

"O que ele faz em cada jogo para marcar... não importa, você pode cruzar a bola para ele ou fazer um passe às cegas, ele vai marcar. Temos muita sorte em tê-lo e damos muito valor a ele. Esperamos que ele marque mais alguns gols nos próximos jogos".

A Inglaterra, próxima adversária (dia 11 de julho em Miami), está mais do que avisada do faro de gol de Haaland e de sua capacidade de decidir jogos em um instante.

Ele vem fazendo isso no Manchester City há quatro temporadas.

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