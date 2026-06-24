Clube da Série C da Itália oficializa contratação de Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho será embaixador global do Ravenna, mas deve atuar em uma partida oficial pelo time italiano
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A contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo Ravenna FC, clube que disputa a Serie C (terceira divisão) do Campeonato Italiano, foi confirmada nessa segunda-feira (23/6).
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Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira foi anunciado oficialmente em um evento realizado em Miami, nos Estados Unidos.
O movimento marca um retorno simbólico ao futebol profissional após 11 anos o último jogo oficial havia sido pelo Fluminense, em 2015.
Ronaldinho em campo?
Embora tenha sido registrado e inscrito como jogador, o acordo tem um caráter fortemente híbrido.
Ronaldinho atuará como um embaixador global da marca, participando de ações promocionais, eventos internacionais e na expansão do clube no cenário esportivo.
Os dirigentes e o proprietário do clube, o empresário ítalo-americano Ignazio Cipriani, indicaram que o plano inicial prevê que ele atue em pelo menos uma partida oficial.
A meta do projeto é fazer com que o craque marque o seu último gol profissional vestindo a camisa do Ravenna.
O clube já aproveitou o impacto imediato do anúncio para lançar uma camisa especial para a temporada 2026/27 estrelada por ele, voltada para o mercado de colecionadores.
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A notícia Clube da Série C da Itália oficializa contratação de Ronaldinho Gaúcho foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior