Filha de Benedito Ruy Barbosa relata últimos momentos do autor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Edmara Barbosa, filha de Benedito Ruy Barbosa, falou sobre os últimos momentos de vida do dramaturgo, que morreu na manhã desta terça-feira (7/7), aos 95 anos, em decorrência de complicações provocadas por insuficiência renal crônica. Em entrevista ao SP1, da TV Globo, a roteirista contou que o pai partiu de forma serena, cercado pela família, no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

"Ele foi bem, ele foi tranquilo, a gente estava junto e foi uma passagem tranquila", afirmou.

Além de relembrar a despedida, Edmara destacou o legado deixado por um dos maiores autores da televisão brasileira. "Acho que o legado fica. Ele cumpriu a missão dele de retratar o Brasil com muita honra e com muita dignidade", disse.

Segundo a filha, a força das novelas de Benedito estava diretamente ligada à sua própria história de vida. Nascido no interior de São Paulo, o dramaturgo transformou lembranças da infância, da vida no campo e das relações humanas em obras que atravessaram gerações.

"Ele era um brasileiro nato, gostava e tinha raiz dele aqui. Procurou honrar o trabalho dele até o fim. Todas as novelas tinham muito das vivências dele, do campo, das histórias de vida, e isso conectava as pessoas", afirmou.

Para Edmara, o pai entendia que a emoção era o principal elo entre as histórias e o público. "A gente fala que a razão organiza o pensamento, mas a emoção conecta as pessoas. É isso que ele fazia", declarou.

Ela também relembrou a dedicação do autor ao trabalho durante toda a carreira. "Ele sempre foi muito trabalhador, trabalhava muitas horas por dia, mas com um olhar atento ao povo. Isso faz as histórias dele serem atuais, apesar de terem sido escritas há tanto tempo", concluiu.

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Autor de clássicos como “Pantanal” (1990), “Renascer” (1993), “O rei do gado” (1996) e “Terra Nostra” (1999), Benedito Ruy Barbosa construiu uma das carreiras mais importantes da dramaturgia brasileira ao retratar o universo rural, a imigração, as relações familiares e a cultura do interior do país. A última novela inédita foi “Velho Chico”, exibida em 2016, escrita com participação da própria Edmara.