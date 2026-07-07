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BOATOS ERAM DE BRIGAS

Há 10 anos, filha de Benedito Ruy Barbosa abandonou novela do pai

Rumores de uma briga entre o autor e a filha surgiram em 2016, mas a roteirista sempre negou qualquer conflito

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/07/2026 13:08 - atualizado em 07/07/2026 13:53

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Benedito Ruy Barbosa e a filha Edmara Barbosa
Benedito Ruy Barbosa e a filha Edmara Barbosa crédito: Reprodução

Com a morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos, a imprensa resgatou curiosidades sobre a trajetória do dramaturgo dentro e fora da televisão. Entre os episódios mais comentados está a saída da filha, a roteirista Edmara Barbosa, da equipe de autores de “Velho Chico”, em 2016.

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Na época, surgiram rumores de que a escritora teria deixado a novela das nove da TV Globo após desentendimentos com o pai e com o diretor Luiz Fernando Carvalho. A informação foi divulgada pelo então colunista Leo Dias, mas acabou sendo desmentida pela própria autora.

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Em entrevista ao jornal O Globo, concedida em abril de 2016, Edmara afirmou que sua saída ocorreu por decisão pessoal e negou qualquer conflito familiar ou profissional. "Jamais houve divergência entre Benedito e eu. Até porque ele, além de ser meu pai, é um grande dramaturgo que respeito muito e que foi meu grande professor", declarou.

Segundo a roteirista, a missão dela na novela havia sido concluída após a construção da primeira fase da trama, desenvolvida ao lado do filho, Bruno Luperi. "Eu me afastei porque achei que meu papel na novela já tinha sido cumprido implementando a primeira fase ao lado do meu filho, Bruno, que, como eu, bebe da mesma fonte e está se revelando um grande e dedicado escritor", afirmou.

Apesar da negativa de Edmara, os bastidores de “Velho Chico” permaneceram agitados naquele período. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Daniel Castro, a direção da TV Globo demonstrava preocupação com o desempenho da novela após o fim da primeira fase, considerada um dos pontos altos da produção.

Os índices de audiência da segunda etapa da história ficaram abaixo das expectativas da emissora, levando executivos a discutir ajustes na condução da trama. Segundo a publicação, a Globo iniciou conversas com o diretor Luiz Fernando Carvalho para promover mudanças estéticas e estruturais na novela, numa tentativa de recuperar o público e melhorar os resultados no Ibope.

A novela depois passou por um outro drama: a morte do ator Domingos Montagner durante as gravações da etapa final na novela. 

Parceria familiar

A colaboração entre Benedito, Edmara Barbosa e Bruno Luperi marcou diferentes momentos da carreira do dramaturgo. Filha do autor, Edmara participou da criação de diversas novelas ao lado do pai. 

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Bruno, neto de Benedito, iniciou a trajetória como colaborador da família antes de assumir protagonismo na dramaturgia. Foi dele a responsabilidade de adaptar dois dos maiores clássicos do avô para novas gerações: “Pantanal”, em 2022, e “Renascer”, em 2024.

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